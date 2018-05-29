В страховом секторе Беларуси сохранится доминирование госкомпаний - Fitch

В страховом секторе Беларуси доминирование государственных компаний сохранится в среднесрочной перспективе, возможности роста страхового рынка остаются ограниченными, сказано в опубликованном отраслевом отчете Fitch Ratings.

По мнению Fitch, возможности роста в страховом секторе Беларуси являются ограниченными в среднесрочной перспективе, хотя эксперты агентства ожидают возврата к небольшому росту в 2018 году на фоне восстановления общего роста экономики. Fitch прогнозирует, что рост белорусской экономики в 2018 году составит 2,6% в 2018 году и 2,5% в 2019 году.

В отчете сказано, что в 2017 году половина из 16 страховых компаний в Беларуси находилась в собственности государства, и на эти госкомпании приходилось 88% валовых подписанных премий на рынке. Остальные участники рынка были представлены частными белорусскими и иностранными компаниями.

"Правительство Беларуси стимулирует приход иностранного капитала в страховой сектор страны и заявило о намерении полностью либерализовать данный сектор к 2025 году. Fitch Ratings полагает, что в краткосрочной-среднесрочной перспективе увеличение рыночной доли иностранных страховщиков будет лишь незначительным", - сказано в отчете.

Эксперты агентства также отмечают, что концентрация в белорусском страховом секторе оставалась на стабильно высоком уровне в течение нескольких лет, хотя число компаний сократилось до 16 действующих страховщиков на конец 2017 года (в 2011 году действовало 25 компаний). В том числе 12 компаний осуществляют страхование иное, чем страхование жизни, две компании - страхование жизни. На рынке также работают одно экспортно-кредитное агентство (ЭКА) и одна перестраховочная компания. На пять крупнейших компаний приходилось 77% собранных страховых премий в 2017 году. В течение предыдущих 5 лет этот показатель в среднем составлял 76%.

Fitch констатирует, что показатель проникновения страхования в Беларуси является низким н составляет 1,1% от ВВП. "Данный показатель является вторым по величине среди сопоставимых стран в регионе СНГ после России, но существенно ниже среднего уровня проникновения страхования в 6,7% для всех европейских стран. Это свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе сектор может расти более быстрыми темпами, чем экономика в целом, хотя для этого необходимо, чтобы рост располагаемых доходов обусловил более высокий спрос на страховые продукты", - полагают эксперты агентства.

Как сообщалось, в I квартале 2018 года белорусские страховые компании увеличили объем собранных взносов по прямому страхованию и сострахованию по сравнению с январем-мартом 2017 года на 18%, до Br299,6 млн. Уровень страховых выплат к общей сумме страховых взносов в январе-марте 2018 года вырос до 51,2% с 49% в январе-марте 2017 года.