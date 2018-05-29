ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В страховом секторе Беларуси сохранится доминирование госкомпаний - Fitch

30.05.2018 12:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В страховом секторе Беларуси доминирование государственных компаний сохранится в среднесрочной перспективе, возможности роста страхового рынка остаются ограниченными, сказано в опубликованном отраслевом отчете Fitch Ratings.

По мнению Fitch, возможности роста в страховом секторе Беларуси являются ограниченными в среднесрочной перспективе, хотя эксперты агентства ожидают возврата к небольшому росту в 2018 году на фоне восстановления общего роста экономики. Fitch прогнозирует, что рост белорусской экономики в 2018 году составит 2,6% в 2018 году и 2,5% в 2019 году.

В отчете сказано, что в 2017 году половина из 16 страховых компаний в Беларуси находилась в собственности государства, и на эти госкомпании приходилось 88% валовых подписанных премий на рынке. Остальные участники рынка были представлены частными белорусскими и иностранными компаниями.

"Правительство Беларуси стимулирует приход иностранного капитала в страховой сектор страны и заявило о намерении полностью либерализовать данный сектор к 2025 году. Fitch Ratings полагает, что в краткосрочной-среднесрочной перспективе увеличение рыночной доли иностранных страховщиков будет лишь незначительным", - сказано в отчете.

Эксперты агентства также отмечают, что концентрация в белорусском страховом секторе оставалась на стабильно высоком уровне в течение нескольких лет, хотя число компаний сократилось до 16 действующих страховщиков на конец 2017 года (в 2011 году действовало 25 компаний). В том числе 12 компаний осуществляют страхование иное, чем страхование жизни, две компании - страхование жизни. На рынке также работают одно экспортно-кредитное агентство (ЭКА) и одна перестраховочная компания. На пять крупнейших компаний приходилось 77% собранных страховых премий в 2017 году. В течение предыдущих 5 лет этот показатель в среднем составлял 76%.

Fitch  констатирует, что показатель проникновения страхования в Беларуси является низким н составляет 1,1% от ВВП. "Данный показатель является вторым по величине среди сопоставимых стран в регионе СНГ после России, но существенно ниже среднего уровня проникновения страхования в 6,7% для всех европейских стран. Это свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе сектор может расти более быстрыми темпами, чем экономика в целом, хотя для этого необходимо, чтобы рост располагаемых доходов обусловил более высокий спрос на страховые продукты", - полагают эксперты агентства.

Как сообщалось, в I квартале 2018 года белорусские страховые компании увеличили объем собранных взносов по прямому страхованию и сострахованию по сравнению с январем-мартом 2017 года на 18%, до Br299,6 млн. Уровень страховых выплат к общей сумме страховых взносов в январе-марте 2018 года вырос до 51,2% с 49% в январе-марте 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В страховом секторе Беларуси доминирование государственных компаний сохранится в среднесрочной перспективе, возможности роста страхового рынка остаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Канцлер Австрии пригласил Лукашенко в гости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика