Мужчина получил тяжелые ожоги во время рыбалки вблизи ЛЭП в Чаусском районе

Мужчина в Чаусском районе получил тяжелые травмы из-за рыбалки вблизи ЛЭП, сообщили в РУП "Могилевэнерго".

"Во вторник, 29 мая, в 18.10 мужчина 1960 года рождения во время рыбалки на реке Бася в деревне Сластены Чаусского района под воздушной линией электропередачи (110 кВ) приблизился удочкой к проводам на недопустимое расстояние и получил тяжелые ожоги. В настоящее время мужчина находится в ожоговом отделении Лавсановской больницы г. Могилева", - рассказали на предприятии.

Там отметили, что несмотря на неоднократные предупреждения об опасности рыбной ловли вблизи линий электропередач, с начала 2018 года это уже пятый случай в стране.

РУП "Могилевэнерго" рекомендует быть особо внимательными при выборе мест рыбной ловли и призывает к соблюдению всех мер безопасности вблизи прохождения воздушных линий электропередач.