ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь обсуждает с ЕБРР увеличение объема операций банка в стране до $0,5-1 млрд в год

30.05.2018 12:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь обсуждает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) увеличение объема годовых операций банка в республике до $0,5-1 млрд, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко в Минске в среду.

"По факту прошлого года - это $163 млн. В этом году мы идем на $250 млн. Не далее как 8-9 мая, будучи в Иордании на ежегодном заседании Совета управляющих ЕБР, мы обсуждали с господином Чакрабарти (президент ЕБРР Сума Чакрабарти – ИФ), как выйти на $0,5 млрд, на $1 млрд", -  сказал В.Семашко, выступая на пленарном заседании Белорусского промышленного форума.

Вице-премьер напомнил, что начинали стороны с суммы всего $7-8 млн.

В.Семашко также обратил внимание, что постепенно ЕБРР перешел от работы в Беларуси исключительно с частным бизнесом к взаимодействию по проектам и в госсекторе страны.

По его информации, дальнейшее сотрудничество в этом направлении планируется обсудить в ходе визита вице-президента банка Алана Пию в Минск в июне текущего года.

ЕБРР действует в Беларуси с 1992 года. С этого времени банк реализовал 95 проектов на общую сумму более 2 млрд евро.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь обсуждает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) увеличение объема годовых операций банка в республике до $0,5-1 млрд, сообщил заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подписная кампания на «Юный спасатель»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика