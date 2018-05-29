Беларусь обсуждает с ЕБРР увеличение объема операций банка в стране до $0,5-1 млрд в год

Беларусь обсуждает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) увеличение объема годовых операций банка в республике до $0,5-1 млрд, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко в Минске в среду.

"По факту прошлого года - это $163 млн. В этом году мы идем на $250 млн. Не далее как 8-9 мая, будучи в Иордании на ежегодном заседании Совета управляющих ЕБР, мы обсуждали с господином Чакрабарти (президент ЕБРР Сума Чакрабарти – ИФ), как выйти на $0,5 млрд, на $1 млрд", - сказал В.Семашко, выступая на пленарном заседании Белорусского промышленного форума.

Вице-премьер напомнил, что начинали стороны с суммы всего $7-8 млн.

В.Семашко также обратил внимание, что постепенно ЕБРР перешел от работы в Беларуси исключительно с частным бизнесом к взаимодействию по проектам и в госсекторе страны.

По его информации, дальнейшее сотрудничество в этом направлении планируется обсудить в ходе визита вице-президента банка Алана Пию в Минск в июне текущего года.

ЕБРР действует в Беларуси с 1992 года. С этого времени банк реализовал 95 проектов на общую сумму более 2 млрд евро.