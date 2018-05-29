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Пожар произошел на предприятии в Минске
Пожар произошел на предприятии в Минске, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси в среду.
"Пожар произошел на ул.Гурского, 34. Загорелся утеплитель на открытой площадке на площади около 100 кв.м. Работают подразделения МЧС. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттер-аккаунте МЧС.
Позже в ведомстве проинформировали, что в 12.39 пожар был ликвидирован.
Фото: МЧС Беларуси
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Пожар произошел на предприятии в Минске, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси в среду. "Пожар произошел на ул.Гурского, 34. Загорелся...
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