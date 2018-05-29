Пожар произошел на предприятии в Минске, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси в среду.





"Пожар произошел на ул.Гурского, 34. Загорелся утеплитель на открытой площадке на площади около 100 кв.м. Работают подразделения МЧС. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттер-аккаунте МЧС.

Позже в ведомстве проинформировали, что в 12.39 пожар был ликвидирован.

Фото: МЧС Беларуси