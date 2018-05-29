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Минфин Беларуси сообщил о дефолте по облигациям брестского предприятия "СБА Стройрециклинг"

30.05.2018 12:25 — Разное | Интерфакс  
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Департамент по ценным бумагам (ДЦБ) министерства финансов Беларуси  проинформировал о неисполнении обязательств по облигациям, которые выпущены ООО "СБА Стройрециклинг" (г.Брест).

В сообщении Минфина уточняется, что компания не исполнила обязательства по погашению и выплате дохода по облигациям первого выпуска со сроком обращения с 26 апреля 2013 года по 26 апреля 2018 года.

Выпуск  был зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 24 апреля 2013 года за № 1-401-02-1861.

По данным ресурса Cbonds, эмиссия облигаций ООО "СБА Стройрециклинг" составляла $901 тыс. Ставка ежеквартального купона – 8,5% годовых. Организатором размещения и депозитарием является ОАО "БПС Сбербанк".

В ДЦБ уточнили, что ООО "СБА Стройрециклинг" не является банкротом.

ООО "СБА Стройрециклинг" зарегистрировано в августе 2007 года. Учредителями компании выступили две украинские компании ООО "Стройдоркомплект" и ООО "Ресурсы-ТМ". Компания занималась демонтажом зданий и переработкой вторичных стройматериалов.

 
Теги: Брест
 
 
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Департамент по ценным бумагам (ДЦБ) министерства финансов Беларуси  проинформировал о неисполнении обязательств по облигациям, которые выпущены ООО "СБА...
 
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