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«Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам». Президент Беларуси направил приветствие выпускникам школ

30.05.2018 13:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Последний звонок прозвучал в белорусских школах 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие выпускникам направил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси много сделано для того, чтобы молодые люди могли раскрыть на родной земле свои таланты, добиться успеха, чувствовать себя по-настоящему счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Но авторами собственной судьбы остаетесь вы. Усердие и трудолюбие будет пропуском в благополучную жизнь. В условиях профессиональной конкуренции на высоте окажутся самые образованные, компетентные и креативные. Важно не только стать высококлассным специалистом, но и состояться как личность, зрелая и ответственная, принести пользу людям и вписать свои достижения в историю родной Беларуси. Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам. Пусть судьба будет к вам благосклонной, жизнь – яркой, интересной и мирной!

«11 лет пролетели очень быстро». Выпускники школ собрались в школах, чтобы услышать последний звонок

 
 
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Новости Беларуси. Последний звонок прозвучал в белорусских школах 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие выпускникам направил Президент.
 
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