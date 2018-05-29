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«Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам». Президент Беларуси направил приветствие выпускникам школ
Новости Беларуси. Последний звонок прозвучал в белорусских школах 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие выпускникам направил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам». Президент Беларуси направил приветствие выпускникам школ
Новости Беларуси. Последний звонок прозвучал в белорусских школах 30 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие выпускникам направил Президент.
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