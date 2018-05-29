Фотофакт. Диего Марадона знакомится с футболистами брестского «Динамо»

Новости Беларуси. Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона опубликовал фото, на котором он изучает состав команды.

Снимок был размещен в соцсетях легендарного футболиста и на странице брестского «Динамо».

Диего Марадона смотрел матч против «Днепра» и знакомился с футболистами клуба «Динамо-Брест». Спортсмен поделился в соцсетях своими мыслями.

Диего Марадона:

Смотрю игру и думаю об укреплении.



Фото: instagram.com/maradona

22 мая известный аргентинец был официально представлен как новый председатель правления клуба.

Марадона отметил, что собирается работать с футболистами на поле, а также помогать молодым спортсменам.