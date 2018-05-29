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Фотофакт. Диего Марадона знакомится с футболистами брестского «Динамо»

30.05.2018 12:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона опубликовал фото, на котором он изучает состав команды.

Снимок был размещен в соцсетях легендарного футболиста и на странице брестского «Динамо».

Диего Марадона смотрел матч против «Днепра» и знакомился с футболистами клуба «Динамо-Брест». Спортсмен поделился в соцсетях своими мыслями.

Диего Марадона:
Смотрю игру и думаю об укреплении.

Фотофакт. Диего Марадона знакомится с футболистами брестского «Динамо»
Фото: instagram.com/maradona

22 мая известный аргентинец был официально представлен как новый председатель правления клуба.

Марадона отметил, что собирается работать с футболистами на поле, а также помогать молодым спортсменам.

Диего Марадоне вручили майку «Динамо-Брест» и он ее поцеловал – здесь подробнее

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона опубликовал фото, на котором он изучает состав команды. Снимок был размещен в соцсетях...
 
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