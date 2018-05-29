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Литовская сторона временно прекратила оформлять грузовики на границе с Беларусью
Новости Беларуси. Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью временно приостановлено оформление грузовиков.
Как сообщает Госпогранкомитет, инцидент был вызван сбоем программного обеспечения, из-за чего нарушена работа баз данных таможенного оформления литовской стороны.
Ввиду произошедшего на белорусско-литовской границе могут образоваться очереди из фур.
Водителям рекомендуется учесть сложившуюся ситуацию и выбирать другие маршруты.
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Новости Беларуси. Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью временно приостановлено оформление грузовиков. Как сообщает Госпогранкомитет,...
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