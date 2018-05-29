ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Травмировавший Салаха капитан "Реала" записал песню совместно с поп-музыкантом

30.05.2018 13:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, нанесший травму форварду «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов, совместно с поп-музыкантом Демарко Фламенко записал видеоклип в поддержку сборной Испании в какнун чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

Запись фрагмента произведения Серхио Рамос выложил в своем Инстаграме.

— Обещания нужно выполнять. Вот то, что мы затеяли с моим другом Демарко Фламенко. Разминка перед чемпионатом мира. Вперед, Испания, громче голос, кричи из всех сил, кричи «гол!» В пятницу будет готов весь сюжет, — написал Серхио Рамос.

После финала Лиги чемпионов на Change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса за травму Салаха. Ее подписали сотни тысяч человек.

Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на Серхио Рамоса. Он также направил жалобу в ФИФА и потребует компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро «за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу».

В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.

Выступление Мохаммеда Салаха на чемпионате мира остается под вопросом. Даже если форвард «Ливерпуля» отправится в Россию, велика вероятность, что он пропустит один или два первых матча сборной Египта на мундиале.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серхио Рамос, нанесший травму форварду Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов, совместно с поп-музыкантом Демарко Фламенко записал видеоклип в поддержку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спустя три недели после Каннской премьеры фильм Серебренникова покажут в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика