Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, нанесший травму форварду «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов , совместно с поп-музыкантом Демарко Фламенко записал видеоклип в поддержку сборной Испании в какнун чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

Запись фрагмента произведения Серхио Рамос выложил в своем Инстаграме .

— Обещания нужно выполнять. Вот то, что мы затеяли с моим другом Демарко Фламенко. Разминка перед чемпионатом мира. Вперед, Испания, громче голос, кричи из всех сил, кричи «гол!» В пятницу будет готов весь сюжет, — написал Серхио Рамос.

После финала Лиги чемпионов на Change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса за травму Салаха. Ее подписали сотни тысяч человек.

Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на Серхио Рамоса. Он также направил жалобу в ФИФА и потребует компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро «за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу».

В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.

Выступление Мохаммеда Салаха на чемпионате мира остается под вопросом. Даже если форвард «Ливерпуля» отправится в Россию, велика вероятность, что он пропустит один или два первых матча сборной Египта на мундиале.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.