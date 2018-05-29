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Травмировавший Салаха капитан "Реала" записал песню совместно с поп-музыкантом
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос,
Запись фрагмента произведения Серхио Рамос выложил в своем
— Обещания нужно выполнять. Вот то, что мы затеяли с моим другом Демарко Фламенко. Разминка перед чемпионатом мира. Вперед, Испания, громче голос, кричи из всех сил, кричи «гол!» В пятницу будет готов весь сюжет, — написал Серхио Рамос.
После финала Лиги чемпионов на Change.org
Юрист из Египта Бассем Вахба
В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.
Выступление Мохаммеда Салаха на чемпионате мира остается под вопросом. Даже если форвард «Ливерпуля» отправится в Россию, велика вероятность, что он пропустит один или два первых матча сборной Египта на мундиале.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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Серхио Рамос, нанесший травму форварду Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов, совместно с поп-музыкантом Демарко Фламенко записал видеоклип в поддержку...
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