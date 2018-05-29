Спустя три недели после Каннской премьеры фильм Серебренникова покажут в Минске

В Минске 5 июня выходит в прокат фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» — о лидере группы «Кино» Викторе Цое. В роли музыканта снялся корейский актер Тео Ю, а роль его друга Майка Науменко исполнил Рома Зверь, лидер группы «Звери». Фильм вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, где получил награду за лучший саундтрек . Открытый предпремьерный показ картины состоится в кинотеатре velcom cinema, сеть Silver Screen, 5 июня в 19.00. С 7 июня фильм можно будет увидеть и в других кинотеатрах.





Фильм «Лето» снят в черно-белом стиле. Для полного погружения в атмосферу того времени некоторые моменты были сняты на пленку старыми камерами. Лента во многом посвящена отношениям Цоя с Майком Науменко, его женой Натальей и тем, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда в начале восьмидесятых годов прошлого века.

Картина рассказывает про события, которые происходили до записи первого альбома группы «Кино». В фильме звучат любимые многими «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница», «Бездельник № 2» и другие, в общей сложности зрители услышат 11 песен Виктора Цоя.

Создателям фильма было важно показать героев до славы. Когда они были не только музыкантами, но и меломанами; не только будущими звездами, но и фанатами. Через них Кирилл Серебренников дает зрителю шанс услышать даже самые известные западные хиты «новой волны» как будто в первый раз.





На роль Цоя было отсмотрено около 2500 человек. Нужного актера создатели фильма нашли в корейских агентствах — это 36-летний Тео Ю.

«Для кого-то он будет похож на Цоя, для кого-то нет, но внешность не самое главное. Режиссер нашел в Тео какое-то иное качество, которое было у Цоя, некоторую инопланетность что ли. Он другой, — говорит продюсер Илья Стюарт. — Тео очень талантливый артист. Приехать в Россию, не знать ни слова по-русски и играть одну из главных ролей, да еще и культового музыканта, это не простая задача. Но Тео настолько предан своей работе, что после наших съемок он даже заговорил на русском».

«Этот фильм — некий символ того, как сталкиваются разные культуры, создавая что-то совершенно новое, уникальное и потрясающее, — рассуждает Тео Ю, исполнитель роли Виктора Цоя. — Творчество Виктора Цоя было вдохновлено американской рок-культурой, сдобрено русской поэзией и корейской ментальностью. Цой и его музыка собрали нас вместе и вдохновили на создание яркого фильма, которого никогда не видели в истории кино. И я надеюсь, что фильм и музыка Цоя будут продолжать вдохновлять будущие поколения».

Мировая премьера картины прошла в мае на Каннском международном кинофестивале в рамках основной программы.