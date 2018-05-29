﻿ Кочанова: в Беларуси молодежному движению уделяется особое внимание. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кочанова: в Беларуси молодежному движению уделяется особое внимание

30.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A


«Это принципиальная государственная политика. На пятом Всебелорусском народном собрании Президент четко определил, что молодежь — это стратегический ресурс развития страны», — цитирует Кочанову БЕЛТА.

Она отметила, что большое количество юношей и девушек связали свои жизни с самой массовой организацией — БРСМ, взяв на себя ответственность за будущее Беларуси. Глава администрации подчеркнула, что задача вести за собой молодежь под силу только настоящим лидерам, людям с сильным внутренним убеждением, преданным своей стране.


Обращаясь к членам БРСМ, она подчеркнула, что они должны быть примером беззаветной любви к Родине и своему народу, смело и аргументированно продвигать идеи традиционных духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, отстаивать государственную позицию. «С этими убеждениями необходимо дойти до каждого», — сказала Кочанова.

По ее словам, привлечь молодежь, проводящую столь много времени в интернете, является непростой задачей, но это одно из основных направлений деятельности организации.



«Государство возлагает большие надежды на молодежь. Реализуя такие масштабные государственные проекты, как IT-страна, Белорусская атомная станция, индустриальный парк «Великий камень», ставка делается именно на вас. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным», — добавила глава Администрации Президента.


«Дело чести современной молодежи — сохранить и приумножить все то, что вызывает чувство гордости за родную Беларусь», — резюмировала она.

Кроме того, Наталья Кочанова зачитала приветствие Александра Лукашенко участникам 43-го съезда БРСМ.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это принципиальная государственная политика. На пятом Всебелорусском народном собрании Президент четко определил, что молодежь — это стратегический ресурс...
 
Новости дня
Новости разные
 
Участника взлома 500 млн аккаунтов Yahoo приговорили к 5 годам тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика