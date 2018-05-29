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Кочанова: в Беларуси молодежному движению уделяется особое внимание
30.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
«Это принципиальная государственная политика. На пятом Всебелорусском народном собрании Президент четко определил, что молодежь — это стратегический ресурс развития страны», — цитирует Кочанову
Она отметила, что большое количество юношей и девушек связали свои жизни с самой массовой организацией — БРСМ, взяв на себя ответственность за будущее Беларуси. Глава администрации подчеркнула, что задача вести за собой молодежь под силу только настоящим лидерам, людям с сильным внутренним убеждением, преданным своей стране.
Обращаясь к членам БРСМ, она подчеркнула, что они должны быть примером беззаветной любви к Родине и своему народу, смело и аргументированно продвигать идеи традиционных духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, отстаивать государственную позицию. «С этими убеждениями необходимо дойти до каждого», — сказала Кочанова.
По ее словам, привлечь молодежь, проводящую столь много времени в интернете, является непростой задачей, но это одно из основных направлений деятельности организации.
«Государство возлагает большие надежды на молодежь. Реализуя такие масштабные государственные проекты, как IT-страна, Белорусская атомная станция, индустриальный парк «Великий камень», ставка делается именно на вас. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным», — добавила глава Администрации Президента.
«Дело чести современной молодежи — сохранить и приумножить все то, что вызывает чувство гордости за родную Беларусь», — резюмировала она.
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«Это принципиальная государственная политика. На пятом Всебелорусском народном собрании Президент четко определил, что молодежь — это стратегический ресурс...
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