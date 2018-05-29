В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кочанова: в Беларуси молодежному движению уделяется особое внимание «Это принципиальная государственная политика. На пятом Всебелорусском народном собрании Президент четко определил, что молодежь — это стратегический ресурс...

, — цитирует КочановуОна отметила, что большое количество юношей и девушек связали свои жизни с самой массовой организацией — БРСМ, взяв на себя ответственность за будущее Беларуси. Глава администрации подчеркнула, что задача вести за собой молодежь под силу только настоящим лидерам, людям с сильным внутренним убеждением, преданным своей стране.Обращаясь к членам БРСМ, она подчеркнула, что они должны быть примером беззаветной любви к Родине и своему народу, смело и аргументированно продвигать идеи традиционных духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, отстаивать государственную позицию., — сказала Кочанова.По ее словам, привлечь молодежь, проводящую столь много времени в интернете, является непростой задачей, но это одно из основных направлений деятельности организации., — добавила глава Администрации Президента.— резюмировала она.Кроме того, Наталья Кочанова зачитала