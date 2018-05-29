В Брестской области более чем для 11 тысяч выпускников прозвенел последний звонок





- Выйдя из школы, вы становитесь более самостоятельными. Вам придется принимать ответственные решения, зачастую - с поддержкой родителей.

Анатолий Васильевич пожелал выпускникам успешно сдать экзамены, осуществить свои мечты, а тем, кто осенью снова сядет за школьную парту, - интересно и с пользой провести летние каникулы.

Страдечская школа с гордостью носит имя своего легендарного земляка, доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси Николая Зайца. Ее учителя и ученики помнят знаменитого земляка, к сожалению, уже ушедшего из жизни. Ребята провели экскурсию по просторным коридорам и уютным классам, о своих делах они рассказывали в стихотворной форме. Анатолий Лис интересовался увлечениями талантливых экскурсоводов и подчеркнул, что для их учебы созданы все условия.





В минувшем году школу в Страдечи модернизировали, пристроили новый двухэтажный корпус, где разместили спортивный зал, кабинеты и даже спальни для группы продленного дня. Обучаются здесь ребята не только из этого агрогородка, но и из соседних деревень.

На Брестчине каждый год открываются учреждения образования. В нынешнем сезоне новоселье ожидается в строящемся детском садике областного центра. В следующем сезоне строители должны сдать под ключ современную школу на 1400 мест. Возведение новых школ начали в Барановичах и Пинске.





Коллективу Страдечской средней школы Анатолий Лис подарил интерактивную панель. Лучших учеников поощрили грамотами за достигнутые успехи. Директор местного ОАО "За мир" Василий Ковалевский вручил школе денежный сертификат. Поддерживать ребят в хозяйстве стараются постоянно. Ведь со временем многие из них придут сюда на работу. Качественное образование в школе очень важно для будущих специалистов. А в Страдечи прекрасный педколлектив.