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Возраст начала курения уменьшился в Беларуси на три года – медики

30.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Значительная цифра, которая показывает, что это проблема, с которой надо бороться», – отметил он.

Причем негативным фактором, который выявило последнее 

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исследование, является то, что курение в Беларуси молодеет, подчеркнул специалист. 

Для исследования брали возрастные группы 18-29, 30-44, 45-59 и 60-69 лет. В первой средний возраст начала курения составил 16,4 года, при том, что в группе 60-69 лет курить начинали в среднем в 19,3 года.   

То есть возраст начала курения уменьшился на три года. Вроде бы не так и много, отметил Пацеев. Но эти три года оказывают большое влияние на смертность – идет более раннее интенсивное воздействие курения на население нашей страны.

Кстати, согласно исследованию Юнисеф и Минздрава, 40% подростков 

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от 14 до 17 лет смогли купить сигареты в магазинах, несмотря на существующий запрет.

Медики относят курение к категории абсолютного вреда. Они отмечают, что курение в среднем сокращает жизнь на 10 лет. Для сравнения: тяжелая артериальная гипертензия – на три года.

В то же время эффект от отказа от курения виден практически сразу. В течение 12 недель у бросившего курить улучшается кровообращение и усиливается функция легких. По истечении года риск развития ишемической болезни сердца примерно наполовину меньше, чем у курильщика. Через 5 лет риск инсульта снижается до обычного уровня. Через 10 лет риск рака легких составляет 30-50% от риска курильщика. А через 15 лет после отказа от курения риск инсульта и развития ишемической болезни сердца снижается до уровня риска у никогда не куривших людей. 


 
 
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«Значительная цифра, которая показывает, что это проблема, с которой надо бороться», – отметил он. Причем негативным фактором, который выявило...
 
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