Костевич объяснила, какие случаи можно отнести к перечню трудных жизненных ситуаций





Ведомство готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в частности и для граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. К ним можно отнести уход за больными родственниками или ребенком старше семи лет, который часто болеет. "Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться", - уточнила Ирина Костевич.

При подготовке рекомендаций учитывается накопленный комиссиями опыт, отметила министр. Ожидается, что данные рекомендации будут готовы к 1 июля. Первый же список граждан, не занятых в экономике, будет сформирован к 1 декабря 2018 года.