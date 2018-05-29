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Костевич объяснила, какие случаи можно отнести к перечню трудных жизненных ситуаций
30.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Ведомство готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в частности и для граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. К ним можно отнести уход за больными родственниками или ребенком старше семи лет, который часто болеет. "Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться", - уточнила Ирина Костевич.
При подготовке рекомендаций учитывается накопленный комиссиями опыт, отметила министр. Ожидается, что данные рекомендации будут готовы к 1 июля. Первый же список граждан, не занятых в экономике, будет сформирован к 1 декабря 2018 года.
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Ведомство готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в частности и для граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. К ним...
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