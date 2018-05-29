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Уровень курения снизился в Беларуси за последние 7 лет более чем на 10%
30.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
«Если мы возьмем цифры 2001 года, тогда распространенность курения составляла 41,6%. То есть те меры, которые проводятся в стране, имеют может быть не очень быструю тенденцию к снижению распространенности табака, как нам хотелось бы, но тем не менее она существует», - отметила Бартман.
Она подчеркнула, что наибольшая часть бросающих курить приходится на возрастную категорию от 18 до 29 лет.
Специалист напомнила, что в Беларуси продолжается работа над изменениями в Декрет об обороте табачных изделий.
Документ, как ожидается, регламентирует, в частности, сферу электронных сигарет.
Последнее СТЕПС-исследование показало, что процент людей, которые не курят традиционные сигареты, но пользуются электронными, невысок – 1,1%. Но если брать тех, кто потребляет табачные изделия и пользуется электронными системами курения, то процент возрастает до 3,7, а в отдельных возрастных категориях – до 10,7, сказала Бартман.
Это достаточно настораживающие цифры, которые говорят о том, что регулировать новые системы курения необходимо, отметила она. И это предусмотрено проектом Декрета.
В проекте также расширяется перечень общественных мест, где предлагается запретить курение. Общественные места разделены на две категории: в первой курение полностью запрещено, во второй возможно в специально предназначенных для этого местах. В первую группу (полный запрет) включены, например, автомобили, если там присутствуют дети до 14 лет.
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«Если мы возьмем цифры 2001 года, тогда распространенность курения составляла 41,6%. То есть те меры, которые проводятся в стране, имеют может быть не очень быструю...
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