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Крупный пожар произошел на предприятии в Минске
30.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото:
Как
В 12.39 прибывшие на место подразделения МЧС ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.
Фото: Вадим ШУНДАЛОВ
По предварительной информации, горел шиномонтаж.
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