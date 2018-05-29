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В Гродно ГАИ задержала беременную на восьмом месяце с 10-кратным превышением алкоголя
30.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня
37-летняя гродненка, находящаяся на восьмом месяце беременности, объяснила, что выпила немного джина на даче и села за руль, чтобы добраться до ближайшего магазина купить молока. Освидетельствование показало, что в ее организме 3,02 промилле!
Нетрезвую даму на Daewoo задержали вчера в десятом часу вечера уже в то время, как она возвращалась назад с покупками.
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37-летняя гродненка, находящаяся на восьмом месяце беременности, объяснила, что выпила немного джина на даче и села за руль, чтобы добраться до ближайшего...
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