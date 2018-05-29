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Каждый вложенный в борьбу с табаком рубль может принести за 15 лет 31 рубль экономического эффекта – ВОЗ

30.05.2018 14:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В числе главных мер по борьбе с курением, которые рекомендует ВОЗ, – повышение акцизов и цен на сигареты, упаковка с устрашающими надписями и графикой, запрет на рекламу и спонсорство, устранение вреда курения для пассивных курильщиков на рабочих и в общественных местах.

Всемирный банк рекомендует повышать акцизы на табачные изделия, отметил представитель ВОЗ. Доля акцизов в стоимости сигарет составляет в Беларуси примерно 42%, в то время как рекомендуемая норма – 75%.

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В мире все больше осознают, что сокращение потребления табака оказывает положительное влияние не только на здоровье населения, но и на ситуацию в экономике и здравоохранении, заявил Батыр Бердыклычев.

По его словам, согласно последнему исследованию, неинфекционные заболевания в Беларуси вызывают значительное увеличение расходов на здравоохранение и рост бремени, связанного с временной нетрудоспособностью граждан, отметил представитель ВОЗ.

«По оценкам, в 2015 году правительство (Беларуси) израсходовало 330 млн новых белорусских рублей на лечение 4 основных групп неинфекционных заболеваний. В то же время анализ экономического ущерба, наносимого неинфекционными заболеваниями, показал, что эти расходы являются лишь верхушкой айсберга. Потому что потери для экономики, связанные со снижением производительности труда, в 13 раз превышают объемы ассигнований правительства на борьбу с неинфекционными заболеваниями", – сказал представитель ВОЗ.   

В целом экономические затраты, обусловленные неинфекционными заболеваниями, оцениваются в Беларуси в 5,4% годового ВВП.


 
 
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В числе главных мер по борьбе с курением, которые рекомендует ВОЗ, – повышение акцизов и цен на сигареты, упаковка с устрашающими надписями и графикой,...
 
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