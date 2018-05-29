В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каждый вложенный в борьбу с табаком рубль может принести за 15 лет 31 рубль экономического эффекта – ВОЗ В числе главных мер по борьбе с курением, которые рекомендует ВОЗ, – повышение акцизов и цен на сигареты, упаковка с устрашающими надписями и графикой,...

В числе главных мер по борьбе с курением, которые рекомендует ВОЗ, – повышение акцизов и цен на сигареты, упаковка с устрашающими надписями и графикой, запрет на рекламу и спонсорство, устранение вреда курения для пассивных курильщиков на рабочих и в общественных местах.Всемирный банк рекомендует повышать акцизы на табачные изделия, отметил представитель ВОЗ. Доля акцизов в стоимости сигарет составляет в Беларуси примерно 42%, в то время как рекомендуемая норма – 75%.В мире все больше осознают, что сокращение потребления табака оказывает положительное влияние не только на здоровье населения, но и на ситуацию в экономике и здравоохранении, заявил Батыр Бердыклычев.По его словам, согласно последнему исследованию, неинфекционные заболевания в Беларуси вызывают значительное увеличение расходов на здравоохранение и рост бремени, связанного с временной нетрудоспособностью граждан, отметил представитель ВОЗ.", – сказал представитель ВОЗ.В целом экономические затраты, обусловленные неинфекционными заболеваниями, оцениваются в Беларуси в 5,4% годового ВВП.