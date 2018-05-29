Учёные умудрились разделить воду на две разные жидкости

Швейцарские физики смогли выделить из воды две различные жидкости, имеющие отличные друг от друга типы молекул.

Одна из них получила название «пара-вода», другая – «орто-вода». Отмечается, что реакции с «пара-водой» протекают на 25% быстрее, чем с «орто-водой».

Чтобы провернуть с водой такой трюк, специалисты сначала охладили её до нуля градусов Цельсия, а затем превратили в пар. В итоге получилась разреженная субстанция, которую пропустили через электрическое поле. Оно-то и помогло «располовинить» воду.