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Учёные умудрились разделить воду на две разные жидкости
Швейцарские физики смогли выделить из воды две различные жидкости, имеющие отличные друг от друга типы молекул.
Одна из них получила название «пара-вода», другая – «орто-вода». Отмечается, что реакции с «пара-водой» протекают на 25% быстрее, чем с «орто-водой».
Чтобы провернуть с водой такой трюк, специалисты сначала охладили её до нуля градусов Цельсия, а затем превратили в пар. В итоге получилась разреженная субстанция, которую пропустили через электрическое поле. Оно-то и помогло «располовинить» воду.
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Швейцарские физики смогли выделить из воды две различные жидкости, имеющие отличные друг от друга типы молекул.
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