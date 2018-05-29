В белорусских магазинах стали готовить WOK

В белорусских магазинах начали готовить китайскую лапшу WOK. Популярное азиатское блюдо продают в торговой сети «Соседи» в специальных контейнерах из экологически чистого материала.

Лапша WOK открывает для белорусского ритейла новое направление азиатского фастфуда. Приобрести китайское блюдо можно практически в любом супермаркете «Соседи». Посетителям доступна лапша удон с тремя мясными начинками на выбор – свининой, курицей и говядиной. Еще одна – для вегетарианцев – готовится с овощами.

Новое блюдо можно приобрести на вес, а в среднем порция включает 300-350 граммов. Цена каждой составляет около 3 рублей. Лапшу с начинкой готовят на месте повара кулинарии, а в магазины меньших размеров её доставляют ежедневно. В качестве упаковки – специальные картонные контейнеры с логотипом «Готовое решение». В будущем появятся специальные коробки с креплением для палочек. Наибольший ассортимент WOK’ов поступает на прилавки ближе к обеду.

«В Беларуси сейчас развивается тренд на «еду на ходу». Причем всё больший интерес представляет именно азиатская кухня. Если раньше WOK можно было найти только в кафе, ресторане и службе доставки, то сейчас – и в продуктовом магазине, – подчеркнули в торговой сети «Соседи». – В целом, мы ориентируемся на покупателей в возрасте от 20 до 35 лет. Теперь любители азиатской кухни смогут заметно экономить на приобретении готовых комплексов».

Китайский WOK считается одним из самых популярных в мире азиатских блюд. Название произошло от круглой сковороды с высокими и тонкими стенками, которая используется для приготовления лапши. Блюдо представляет собой лапшу с мясом, морепродуктами или овощами. Китайцы употребляли лапшу еще до нашей эры, так что история блюда насчитывает более 2 тыс. лет.