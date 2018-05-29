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В ГДК пройдёт благотворительный концерт в помощь Марилин Нехме
30.05.2018 — Разное | Слуцк Город
7 июня в Слуцком городском Доме культуры состоится благотворительный концерт «От сердца к сердцу» по сбору средств на лечение жительницы Слуцка Марилин Нехме 2011 года рождения. Об этом
Начало – в 18.30.
Заявки на концерт принимаются по телефону: 5-73-26, возможна оплата по наличному и безналичному расчету.
Историю ребёнка можно узнать по
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7 июня в Слуцком городском Доме культуры состоится благотворительный концерт «От сердца к сердцу» по сбору средств на лечение жительницы Слуцка Марилин Нехме.
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