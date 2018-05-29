В ГДК пройдёт благотворительный концерт в помощь Марилин Нехме

7 июня в Слуцком городском Доме культуры состоится благотворительный концерт «От сердца к сердцу» по сбору средств на лечение жительницы Слуцка Марилин Нехме 2011 года рождения. Об этом сообщает «Слуцкий край».

Начало – в 18.30.

Заявки на концерт принимаются по телефону: 5-73-26, возможна оплата по наличному и безналичному расчету.

Историю ребёнка можно узнать по ссылке .





