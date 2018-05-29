Внедорожники белорусского рынка собрали в одном месте

Без шоу, девочек-стендисток и атмосферы всеобщего праздника. Таков новый, экспериментальный формат, который пришел на смену временно почившему «Моторшоу». Пять лет автомобильные дилеры не могли собраться вместе под одной крышей и вот сделали это в рамках выставки «Время кроссоверов». Что можно увидеть, заплатив 20 рублей за вход?

Можно ничего не платить и уже у входа познакомиться с продукцией АвтоВАЗа. Lada Vesta SW Cross стала своеобразным шоу-стоппером. В небольшом, но хорошо освещенном зале по адресу Победителей, 20 собрались почти все представители жанра SUV. Но если кто-то желал посмотреть исключительно Volvo, Kia, Hyundai, Mercedes, Range Rover и BMW — выставку можно пропустить. Дилеры этих марок не приняли участие в мероприятии.

Здесь нет ярких премьер и программ презентации моделей. По сути, все, что выставлено в зале, есть в шоу-румах дилеров или уже давно ездит по улицам белорусских городов. Из относительных премьер рынка можно назвать Volkswagen Teramont, который мы совсем недавно протестировали .





Отдельным фронтом выступили представители премиальных марок — Audi, Maserati, Land Rover, Jaguar. Правда, единичным составом. Вероятно, дилеры выставили самые ходовые модели.





















На пресс-конференции, посвященной открытию выставки, выступил и Геннадий Свидерский, замминистра промышленности и по совместительству директор завода «БелДжи». Он сообщил, что уже в августе дилеры Geely будут иметь в шоу-румах полный модельный ряд. К Atlas добавятся седан Emgrand 7 и кроссовер Emgrand X7. Так же Свидерский добавил, что в Минске скоро заработает еще один дилер марки Geely.

В рамках, так и хочется сказать «выставки-продажи» потенциальные покупатели имеют возможность заключить договоры и получить кое-какие преференции — скидки, особые условия покупки. Организаторы выставки пообещали, что будут и другие «времена», если первый эксперимент с новым форматом завершится удачно. В этом случае подобные выставки будут проходить примерно раз в полгода. Так что ждем «Время седанов».