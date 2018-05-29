Вход на матчевую встречу по легкой атлетике, которой 22 июня откроется после долгой реконструкции минский стадион «Динамо», будет платным для зрителей.



Фото: Страница Реконструкция стадиона «Динамо» г. Минск ВКонтакте

Международный матч по легкой атлетике соберет сборные Беларуси, Балканских стран, Прибалтики и Украины. Ожидается, что Беларусь будет представлена медалистами чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, среди которых метательница копья Татьяна Холодович, барьеристка Алина Талай, метатель молота Иван Тихон.

Как отмечается на странице «Реконструкция стадиона „Динамо“ г. Минск» в социальной сети ВКонтакте, стоимость билетов на легкоатлетический матч составит 5−7 рублей.





Завершить реконструкцию стадиона, начавшуюся еще в 2012 году, намечено к 31 мая. Стоимость работ составит около 200 миллионов долларов. Арена должна стать главным легкоатлетическим комплексом страны, пригодным для проведения международных топ-турниров. Кроме того, на ней будет и современный футбольный стадион.

Стадион «Динамо» в 2019 году примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр, также здесь пройдут соревнования Евроигр по легкой атлетике.

В программу Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.