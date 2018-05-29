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Вход на открытие стадиона "Динамо" будет платным для зрителей
Вход на матчевую встречу по легкой атлетике, которой 22 июня откроется после долгой реконструкции минский стадион «Динамо», будет платным для зрителей.
Международный матч по легкой атлетике соберет сборные Беларуси, Балканских стран, Прибалтики и Украины. Ожидается, что Беларусь будет представлена медалистами чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, среди которых метательница копья Татьяна Холодович, барьеристка Алина Талай, метатель молота Иван Тихон.
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Завершить реконструкцию стадиона, начавшуюся еще в 2012 году, намечено к 31 мая. Стоимость работ составит около 200 миллионов долларов. Арена должна стать главным легкоатлетическим комплексом страны, пригодным для проведения международных топ-турниров. Кроме того, на ней будет и современный футбольный стадион.
Стадион «Динамо» в 2019 году примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр, также здесь пройдут соревнования Евроигр по легкой атлетике.
В программу Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.
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Вход на матчевую встречу по легкой атлетике, которой 22 июня откроется после долгой реконструкции минский стадион "Динамо", будет платным для зрителей.
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