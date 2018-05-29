3 июня на стадионе «ГОРОДСКОЙ» пройдет матч 2 тура чемпионата Минской области.
3 июня на стадионе «Городской» состоится матч 2 тура чемпионата Минской области. «Ливадия-Юни» сыграет с «Фалько».
Начало: 14.00
|
Все на футбол! «Ливадия-Юни» − «Фалько»
30.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска
3 июня на стадионе «ГОРОДСКОЙ» пройдет матч 2 тура чемпионата Минской области.
3 июня на стадионе «Городской» состоится матч 2 тура чемпионата Минской области. «Ливадия-Юни» сыграет с «Фалько».
Начало: 14.00
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июня на стадионе «ГОРОДСКОЙ» пройдет матч 2 тура чемпионата Минской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)