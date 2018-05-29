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Компания Walt Disney объяснила провал фильма о Хане Соло
Причиной провала проката на старте ленты «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» стал слишком плотный прокатный график мая и присутствие конкурентов, таких как «Мстители 3: Война бесконечности» и «Дэдпул 2», сообщают зарубежные СМИ.
Стоит отметить, что показ фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» стартовал в Северной Америке с кассовыми сборами около 100 миллионов долларов вместо ожидаемых 200 миллионов.
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Стоит отметить, что показ фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» стартовал в Северной Америке с кассовыми сборами около 100 миллионов долларов вместо ожидаемых...
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