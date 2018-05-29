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Первым секретарём ЦК БРСМ избран Дмитрий Воронюк
В Минске проходит 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодёжи. В ходе него был выбран новый глава организации. Им стал 31-летний Дмитрий Воронюк.
Ранее Воронюк руководил Минским областным комитетом БРСМ.
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В Минске проходит 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодёжи. На нём был выбран новый глава организации. Им стал 31-летний Дмитрий Воронюк.
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