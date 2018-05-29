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До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

30.05.2018 — Разное | Полымя  
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До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

Последние звонки для 163 учащихся девятых классов и 94 одиннадцатиклассников прозвучали сегодня, 30 мая, в 14 школах района.
Этот день каждое учебное заведение отмечает по-своему, но неизменными его атрибутами являются цветы, пожелания и прощальный школьный звонок.

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

Почетным гостем на линейке в Жуховичской средней школе стал председатель Кореличского райисполкома В. Л. Шайбак. Он тепло поздравил с окончанием учебного года детей, их родителей и педагогов, отметив, что такие качества, как честность, порядочность и доброта являются основополагающими для формирования личности и гражданина своей страны.

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

В качестве подарка первоклассникам, которые отправятся на первые в своей жизни школьные каникулы, глава района вручил футбольные мячи.
— Это чтобы вы не скучали летом, а больше бывали на свежем воздухе и играли в подвижные игры, — напутствовал Виктор Шайбак ребят.
Участие в торжественной линейке принял председатель СПК «Жуховичи» Д. Д. Янковский, который вручил отличникам учебы стипендии от имени правления сельхозкооператива.

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

В этом году Жуховичскую школу закончили 5 одиннадцатиклассников и 19 девятиклассников.

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

Инна ЛЕЙКО.
Фото автора.

* * *

Свята апошняга званка ў дзяржаўнай установе адукацыі «Лукская сярэдняя школа» стала сапраўдным святам — яно аб’яднала вучняў, настаўнікаў, бацькоў, гасцей. Словы на дарогу выпускнікам і вучням краналі — яны ішлі ад чыстых сэрцаў прамоўцаў. Сярод выступаючых — старшыня Карэліцкага раённага Савета дэпутатаў Аляксандр Віктаравіч Шкадаў, дырэктар ДП «Лукі-Агра» Мікалай Аляксандравіч Гавіна, старшыня Лукскага сельвыканкама Людміла Іванаўна Ваўчок, намеснік начальніка Карэліцкага РАНС Дзяніс Аляксандравіч Стадольнік, настаяцель храма Уваскрэсення Хрыстова аграгарадка Лукі айцец Анатолій, а таксама настаўнікі, вучні, бацькі. Усе жадалі выпускнікам знайсці сваё месца ў жыцці, а вучням — добрага летняга адпачынку.

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

 

Галіна СМАЛЯНКА.

 

* * *

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

10 часов утра. На территории Красненского УПК детский сад-СШ многолюдно: здесь собрались ученики, их родители, педагоги, почетные гости торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года. Для 75 школьников прозвенел последний звонок. Для шести первоклассников он оповестил о начале первых в их жизни каникул, для 12 девятиклассников он, возможно, стал самым последним в их беззаботной школьной жизни.
С поздравлениями и напутственными словами ко всем присутствующим обратились директор ГУО «Красненский УПК д/с-СШ» Наталья Владимировна Бурак, заместитель председателя Кореличского райисполкома, депутат районного Совета депутатов 28-го созыва Руслан Юрьевич Абрамчик, иерей Георгий Шевченко. Слова благодарности от учеников прозвучали в адрес педагогов, которые так старательно изо дня в день строили прочный фундамент знаний каждого школьника.

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

По традиции первоклассники получили подарки. Каждому ученику, который через три летних месяца станет второклассником, Руслан Юрьевич Абрамчик вручил по футбольному мячу.
До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

До свидания, школа! Здравствуй, лето! В Кореличском районе прозвенели последние звонки (ФОТО)

 

Оксана ЯНУШ.

Фото автора.

 
 
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Последние звонки для 163 учащихся девятых классов и 94 одиннадцатиклассников прозвучали сегодня, 30 мая, в 14 школах района. Этот день
 
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