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Завершился открытый чемпионат по художественной гимнастике «Лучики солнца – 2018».
30.05.2018 15:01 — Разное | Виртуальный Брест
26 мая 2018 года в универсальном зале спортивного комплекса «Динамо» в г. Бресте завершился открытый чемпионат Брестской областной организационной структуры и СДЮШОР БФСО «Динамо» по художественной гимнастике «Лучики солнца – 2018».
В этом году на турнире выступили 198 юных граций из г. Бреста, г. Минска, г. Гродно, г. Витебска, г. Новополоцка, г. Барановичи и г. Рязани (Российская Федерация).
Соревнования прошли в теплой и дружественной атмосфере на высоком организационном уровне в ярком и красочно оформленном зале.
Среди гимнасток 2005-2006 г.рождения:
1 место Тишкевич Анастасия (Минск) и Александрова Полина (Минск)
2 место Ведищева Анна (Рязань)
3 место Борисюк Александра (Брест) и Орлова Олеся (Рязань)
2007 г. рождения группа «А»
1 место Свирская Ксения (Минск)
2 место Есина Полина (Брест)
3 место Пошелюк Елизавета (Брест) и Лавенёк Ксения (Рязань)
2007 г. рождения группа «В»
1 место Пермякова Злата (Минск)
2 место Дмитрук Маргарита (Брест)
3 место Вирковская Майя (Брест)
2008 г. рождения
1 место Лавор Анастасия (Минск)
2 место Добышук Доминика (Брест) и Рощеня Александра (Минск)
3 место Борисевич Янина (Брест)
В награждении победителей и призеров приняла участие ЗМС Респулики Беларусь по художественной гимнастике Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине.
Помимо призеров и победителей все участницы получили памятные грамоты, сувениры и подарки от главной судейской коллегии, администрации Брестской СДЮШОР БФСО «Динамо».
По окончании чемпионата для всех участников и зрителей брестский фокусник-иллюзионист Валерий Чулков устроил зрелищное и завораживающее шоу, которое вовлекло в себя с первых секунд присутствующих в зале, где все желающие могли стать участниками и звездами шоу.
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26 мая 2018 года в универсальном зале спортивного комплекса «Динамо» в г. Бресте завершился открытый чемпионат Брестской областной организационной структуры и...
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