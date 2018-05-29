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Завершился открытый чемпионат по художественной гимнастике «Лучики солнца – 2018».

30.05.2018 15:01 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 мая 2018 года в универсальном зале спортивного комплекса «Динамо» в г. Бресте завершился открытый чемпионат Брестской областной организационной структуры и СДЮШОР БФСО «Динамо» по художественной гимнастике «Лучики солнца – 2018».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55972.php

Завершился открытый чемпионат по художественной гимнастике «Лучики солнца – 2018».

В этом году на турнире выступили 198 юных граций из г. Бреста, г. Минска, г. Гродно, г. Витебска, г. Новополоцка, г. Барановичи и г. Рязани (Российская Федерация).

Соревнования прошли в теплой и дружественной атмосфере на высоком организационном уровне в ярком и красочно оформленном зале.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55972.php

Завершился открытый чемпионат по художественной гимнастике «Лучики солнца – 2018».
 

Среди гимнасток 2005-2006 г.рождения:

1 место Тишкевич Анастасия (Минск) и Александрова Полина (Минск)

2 место Ведищева Анна (Рязань)

3 место Борисюк Александра (Брест) и Орлова Олеся (Рязань)

2007 г. рождения группа «А»

1 место Свирская Ксения (Минск)

2 место Есина Полина (Брест)

3 место Пошелюк Елизавета (Брест) и Лавенёк Ксения (Рязань)

2007 г. рождения группа «В»

1 место Пермякова Злата (Минск)

2 место Дмитрук Маргарита (Брест)

3 место Вирковская Майя (Брест)

2008 г. рождения

1 место Лавор Анастасия (Минск)

2 место Добышук Доминика (Брест) и Рощеня Александра (Минск)

3 место Борисевич Янина (Брест)

В награждении победителей и призеров приняла участие ЗМС Респулики Беларусь по художественной гимнастике Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине.

Помимо призеров и победителей все участницы получили памятные грамоты, сувениры и подарки от главной судейской коллегии, администрации Брестской СДЮШОР БФСО «Динамо».

По окончании чемпионата для всех участников и зрителей брестский фокусник-иллюзионист Валерий Чулков устроил зрелищное и завораживающее шоу, которое вовлекло в себя с первых секунд присутствующих в зале, где все желающие могли стать участниками и звездами шоу.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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26 мая 2018 года в универсальном зале спортивного комплекса «Динамо» в г. Бресте завершился открытый чемпионат Брестской областной организационной структуры и...
 
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