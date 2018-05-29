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Программа мероприятий в Бресте, посвященных Дню инвалидов
30.05.2018 15:01 — Разное | Виртуальный Брест
Дата проведения: 3 июня 2018 года. Место проведения: Театр эстрады Брестского КУП «Парк культуры и отдыха» (г. Брест, улица Ленина, 3)
фото - иллюстрация
10:00 – выставка литературы специального формата;
10:00 – 13:00 – Выставка художественных работ городских общественных объединений инвалидов, территориальных центров социального обслуживания населения
11:00 – Открытие праздника;
11:10 -13:00 – концертная программа;
13:00 – награждение участников мероприятия;
13:00 – 15:20 – соревнования по шашка (шахматно-шашечный клуб);
С 14:00 – соревнования по дартсу, кегельболу (шахматно-шашечный клуб);
15:30 – подведение итогов спортивных мероприятий.
С 13:00 до 18:00 при наличии удостоверения инвалида катание на аттракционах Брестского КУП «Парк культуры и отдыха» проводится бесплатно.
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Дата проведения: 3 июня 2018 года. Место проведения: Театр эстрады Брестского КУП «Парк культуры и отдыха» (г. Брест, улица Ленина, 3) фото - иллюстрация 10:00 –...
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