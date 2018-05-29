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В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку

30.05.2018 15:01 — Разное | Виртуальный Брест  
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Торжественная линейка в СШ № 7 началась в 10 часов – к этому времени на площадке перед школой уже играл оркестр, три класса выпускников с красными лентами и надувными шариками наперевес готовились выйти на построение. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55970.php

В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку

Перед началом линейки директор школы Светлана Езерская поделилась чувствами: «С каждым поколением выпускников уходит частичка души». 

На линейку выпускники выходили во главе с классными руководителями и под аплодисменты. Под звуки гимна подняли государственный флаг. Напутствие директора было эмоциональным: «То, что вы сделаете в своей будущей жизни, – в ваших руках». Езерская поблагодарила родителей и городские власти за вклад в совершенствование материальной базы школы, включая спортивный городок, открытый в прошлом году. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55970.php

В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку


«Седьмая школа – это яркая звёздочка среди пяти десятков школ Бреста. Я стараюсь присутствовать здесь на всех мероприятиях и вижу динамику – отличную работу педагогического коллектива школы и достижения учащихся», – сказал в своём выступлении глава города Александр Рогачук. Он отметил, что городской бюджет за год вложил в школу 1,8 миллиона рублей, включая все расходы. «И вложено с хорошей отдачей. Гордитесь тем, что учились в этой школе». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55970.php

В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку


Почётные гости стояли на солнцепёке, а старшеклассники – в тени, поэтому глава города в конце выступления сказал: «А завтра начнётся солнцепёк у вас. Ребята, так держать!» 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55970.php

В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку


Затем с напутствием выступил Владимир Вабищевич, генеральный директор «Брестоблсельстроя», он присутствовал как родитель и заместитель председателя попечительского совета школы. «В добрый путь!» – пожелал он. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55970.php

В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку


Дальше были песни, танцы, вручали грамоты, благодарили учителей, а те в свою очередь напутствовали выпускников: «Будьте трудоголиками и романтиками!», а когда пожелали: «Бороться и искать, найти и…» – класс хором ответил: «Не сдаваться!» Завершилось всё прощальным вальсом и пуском шаров, символизирующих мечты, в синее небо. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55970.php

В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку


Как сообщил начальник отдела образования горисполкома Анатолий Носков, дату последних звонков установило заранее Министерство образования: учебный год для белорусских школьников и гимназистов завершится 31 мая, а последний звонок был назначен на 30-е.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55970.php

В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку

Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут с 1 по 9 июня.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55970.php

В Бресте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку

Выпускные вечера для одиннадцатиклассников – 9 или 10 июня. Руководство учреждений образования имеет право выбирать другие даты при весомых причинах. 

 
Теги: Брест
 
 
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Торжественная линейка в СШ № 7 началась в 10 часов – к этому времени на площадке перед школой уже играл оркестр, три класса выпускников с красными лентами и...
 
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