Брестчане отличились: вместо отведённых 100 минут на соревнованиях собрали робота за 11

В этом году VI Минский открытый роботурнир собрал более 500 ребят из Беларуси, России и Украины. Эти соревнования позволяют участникам показать себя, свои умения и способности в области программирования и конструирования, а жюри – определить лучших из лучших.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55941.php

Читать полностью в источнике с фото:





Победители в старшей возрастной категории по результатам соревнований получают путёвку на Всемирную олимпиаду по робототехнике. В этом году она пройдёт 16-18 ноября в Тайланде.

Во второй раз Брест на этом турнире представили ребята образовательной площадки «Технокластер» ЦДР «КиндерЛэнд» (преподаватели Ксения Андреевна Старовойтова, Ирина Владимировна Мелешкевич - на фото).



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55941.php

Читать полностью в источнике с фото:





Заданием для команд WeDo1.0 категории J+ стала сборка модели робота по инструкции и написание программы по предложенному алгоритму. На выполнение задания отводилось 100 минут, но брестская команда в составе Ивана Куста и Евгения Пукало справилась за 11 минут 11 секунд.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55941.php

Читать полностью в источнике с фото:





Таким образом, ребята заслуженно получили первое место в своей возрастной категории, кубок турнира и ценные подарки.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55941.php

Читать полностью в источнике с фото:





Молодцы, ребята! Так держать! Желаем вам дальнейших успехов!