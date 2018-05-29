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Брестчане отличились: вместо отведённых 100 минут на соревнованиях собрали робота за 11
30.05.2018 15:01 — Разное | Виртуальный Брест
В этом году VI Минский открытый роботурнир собрал более 500 ребят из Беларуси, России и Украины. Эти соревнования позволяют участникам показать себя, свои умения и способности в области программирования и конструирования, а жюри – определить лучших из лучших.
Победители в старшей возрастной категории по результатам соревнований получают путёвку на Всемирную олимпиаду по робототехнике. В этом году она пройдёт 16-18 ноября в Тайланде.
Во второй раз Брест на этом турнире представили ребята образовательной площадки «Технокластер» ЦДР «КиндерЛэнд» (преподаватели Ксения Андреевна Старовойтова, Ирина Владимировна Мелешкевич - на фото).
Заданием для команд WeDo1.0 категории J+ стала сборка модели робота по инструкции и написание программы по предложенному алгоритму. На выполнение задания отводилось 100 минут, но брестская команда в составе Ивана Куста и Евгения Пукало справилась за 11 минут 11 секунд.
Таким образом, ребята заслуженно получили первое место в своей возрастной категории, кубок турнира и ценные подарки.
Молодцы, ребята! Так держать! Желаем вам дальнейших успехов!
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В этом году VI Минский открытый роботурнир собрал более 500 ребят из Беларуси, России и Украины. Эти соревнования позволяют участникам показать себя, свои умения и...
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