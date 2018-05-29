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На улице Суворова загорелся автомобиль AUDI
30.05.2018 15:01 — Разное | Виртуальный Брест
Возгорание автомобиля AUDI произошло на парковке улицы Суворова сегодня, 30 мая 2018 года в городе Бресте.
Причина устанавливается, уже известно, что автомобиль загорелся не в движении, он был припаркован.
Водители пытались самостоятельно применить огнетушители, но окончательно ликвидировали возгорание прибывшие пожарные.
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Возгорание автомобиля AUDI произошло на парковке улицы Суворова сегодня, 30 мая 2018 года в городе Бресте. Причина устанавливается, уже известно, что автомобиль...
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