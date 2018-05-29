КУда тратятся деньги, которые выделяет Беларуси Всемирный банк?

Международная финансовая корпорация (IFC) выделит Беларуси до 2022 года на развитие частного сектора $100-120 млн, сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Как свидетельствуют результаты систематической страновой диагностики Беларуси, почти половина белорусов работают в госсекторе. «При этом частный сектор небольшой - около трети экономики. Одна из первостепенных задач - помочь частному сектору вырасти в объемах, а государственному - в производительности», - сказал Алекс Кремер. Всемирный банк окажет помощь Беларуси в повышении качества соцуслуг, производительности труда, улучшении инфраструктуры и др.