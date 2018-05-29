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КУда тратятся деньги, которые выделяет Беларуси Всемирный банк?

30.05.2018 14:52 — Разное | Аргументы и факты  
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КУда тратятся деньги, которые выделяет Беларуси Всемирный банк?
Фото из открытых источников

Международная финансовая корпорация (IFC) выделит Беларуси до 2022 года на развитие частного сектора $100-120 млн, сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

КУда тратятся деньги, которые выделяет Беларуси Всемирный банк? Какие проекты в сфере ЖКХ Беларусь реализует со Всемирным банком?
Международная финансовая корпорация - дочерняя организация Всемирного банка и член Группы Всемирного банка. В сентябре 2017 года Совет директоров Всемирного банка одобрил заем в размере $60 млн для Банка развития Беларуси с целью реализации нового проекта «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь». «Скоро начнем реализацию этой инициативы», - добавил глава представительства Всемирного банка.

Как свидетельствуют результаты систематической страновой диагностики Беларуси, почти половина белорусов работают в госсекторе. «При этом частный сектор небольшой - около трети экономики. Одна из первостепенных задач - помочь частному сектору вырасти в объемах, а государственному - в производительности», - сказал Алекс Кремер. Всемирный банк окажет помощь Беларуси в повышении качества соцуслуг, производительности труда, улучшении инфраструктуры и др.

 

 
 
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Всемирный банк выделяет нам средства на развитие экономики, но, как правило, речь идет о госсекторе. А ведь экономика - это и бизнес, и малое предпринимательство… А....
 
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