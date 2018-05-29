Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела два поражения от Японии

Женская сборная Беларуси по баскетболу потерпела два поражения в гостях в товарищеских матчах от команды Японии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.



Фото: БФБ

В первом матче в Токио подопечные Наталии Трофимовой уступили со счетом 68:122. Самыми результативными в нашей дружине стали Янина Инкина и Мария Попова, набравшие 20 и 15 очков соответственно.

Во второй игре молодые белорусские баскетболистки также не блеснули результативностью — 48:81. Большая часть набранных очков в команде пришлась на трех игроков: Янина Инкина (14), Марина Иващенко (13 и 5 подборов), Анна Брич (10).

Третий товарищеский матч состоится 31 мая. Поединки с японками предоставят возможность тренерскому штабу сборной Беларуси проверить резерв перед квалификационными матчами чемпионата Европы с Эстонией и Турцией, которые пройдут в ноябре текущего года.