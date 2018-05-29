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Китайская подземная крепость, построенная для сдерживания СССР

30.05.2018 14:54 — Разное | Tut.by  
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До того, как китайские военные стали насыпать искусственные острова в Южно-Китайском море, они построили семь крепостей в северо-восточном Китае, пишет военный блог china-defense.blogspot.com. Эти сооружения должны были задержать советские танковые войска в случае броска на Пекин.


Фото: china-defense.blogspot.com

Блог опубликовал снимки типовой «крепости № 4», сооруженной в Эдзин-Ци в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия КНР, у самого южного участка границы между КНР и МНР. Строительство крепости было начато 6 марта 1963 года и завершено к концу 1969 года.

«Крепость № 4» представляет собой искусственный холм и поражает своими размерами. Общая площадь — около 324 тыс. кв. м. В поперечнике длина крепости составляет 340 м. В центральной части сооружения находится искусственная возвышенность с максимальной высотой 51 м.

Искусственный холм пронизан сетью бетонированных фортификационных сооружений, огневых точек и позиций, укрытий для артиллерии, надземных и тоннельных ходов сообщения, различных укрытий и убежищ. Словно средневековый замок, холм был окружен рвом глубиной шесть метров. Гарнизон крепости насчитывал 4748 человек.

Кроме того, в блоге были опубликованы фото фортификационных сооружений аналогичной крепости в Чжэндине в городском округе Шицзячжуан на юге провинции Хэбэй (к юго-западу от Пекина).


Фото: china-defense.blogspot.com

Фото: china-defense.blogspot.com

Фото: china-defense.blogspot.com

Сегодня большинство таких крепостей заброшены, лишь немногие используются китайской армией для размещения складов и вспомогательных нужд.

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Крепость представляет собой искусственный холм общей площадью около 324 тыс. кв м.
 
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