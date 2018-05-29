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Сильный ветер в Москве валит деревья и разбивает окна
В Москве 30 мая наблюдается сильный ветер (порывы превышают 22 м/с). В российской столице в связи с этим объявлен «жёлтый» уровень опасности.
Сообщается уже о пятерых пострадавших, среди которых мать с пятилетним ребёнком. На них упало дерево.
Ещё одну жительницу Москвы госпитализировали с множественными порезами – в неё отлетело выбитое порывом ветра оконное стекло.
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В Москве 30 мая наблюдается сильный ветер (порывы превышают 22 м/с). В российской столице в связи с этим объявлен «жёлтый» уровень опасности.
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