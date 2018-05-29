Сильный ветер в Москве валит деревья и разбивает окна

В Москве 30 мая наблюдается сильный ветер (порывы превышают 22 м/с). В российской столице в связи с этим объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Сообщается уже о пятерых пострадавших, среди которых мать с пятилетним ребёнком. На них упало дерево.

Ещё одну жительницу Москвы госпитализировали с множественными порезами – в неё отлетело выбитое порывом ветра оконное стекло.