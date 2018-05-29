Учреждение «Смолевичская РОС» РГОО «БООР» информирует, что 18 мая 2018года закончился срок весеннего запрета на лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей; 30 мая – Минской, Могилевской и Гродненской областей; 8 июня – Витебской области.

В соответствии с «Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства рыболовам, являющимся членами РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», представлено преимущество при осуществлении любительского рыболовства.

Так, рыболовам- членам РГОО «БООР», по сравнению с другими гражданами, разрешено бесплатное любительское рыболовство в фонде в фонде запаса рыболовных угодий, за исключением рыболовных угодий, перечень которых утверждается Минсельхозпродом, следующими способами:

— лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков до 10 штук на рыболова (жерлицы, ставки, кружки и др);

— лов рыбы на дорожку с судов с двигателями;

— подводная охота.

Также напоминаем, что рыболовы, нарушившие требования «Правил», несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Подробности по телефону 801776 50815, на сайте rgooboor.by, а также в учреждении «Смолевичская РОС» РГОО «БООР» расположенном по адресу: г.Смолевичи, ул.Куприянова, 52А.

Смолевичская РОС РГОО «БООР».