Контейнеры для сбора вещей планирует установить по стране Белорусское общество Красного Креста. Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Мычко, такая практика существует в странах Европы. В Беларуси первые подобные контейнеры были установлены в Гомеле. БОКК и далее намерен развивать проект. Ящики для сбора вещей предполагается разместить на автозаправках.

Ольга Мычко рассказала, что в БОКК нередко обращаются люди, которые хотят передать не востребованные в силу различных причин вещи тем, кому они могут быть полезны. Поэтому проект по установке контейнеров для сбора вещей носит двусторонний благотворительный характер: дает возможность сделать доброе дело тем, кто этого желает, и передать хорошие вещи тем, кто в них нуждается.

Вместе с тем генсекретарь БОКК обратила внимание на важность информирования людей о специальном назначении контейнеров. В зарубежных странах люди оставляют вещи в упаковке только в хорошем состоянии, чистые, с указанием, когда проведена обработка. Возможно, в Беларуси возникнет необходимость организации службы, которая бы решала вопросы по обработке вещей, приведению их в порядок.

БЕЛТА.