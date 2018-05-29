В середине мая на территории агрогородка Барсуки прошла игра-квест «Мама, папа, я – безопасная семья!». Спортивно-познавательная программа состоялась в рамках 1 этапа Республиканской акции МЧС «Не оставляйте детей одних».

Организаторами игры выступили Смолевичский РОЧС и Барсуковский СДК. В игре приняли участие четыре команды: семья Кулагиных, занявшая 1 место, семья Маркиянович, члены которой стали вторыми, семья Якушевич, занявшая 3 место, и команда Дома культуры, которая удостоилась приза зрительских симпатий!

Игра-квест состояла из пяти «точек», расположенных на территории деревни. На каждой точке команды выполняли одно из заданий: отвечали на вопросы о безопасности, складывали пазл под названием «Не оставляйте детей одних», перебирали на время смесь из каштанов, макарон и фасоли, а также на время одевали боевку (форму пожарного) и проходили точку под названием «ЗОЖ» (турник и мячи с обручами). Каждая команда стартовала одна за другой с временным промежутком в 8-10 минут, номера участников определились методом жеребьевки. Команды проходили квест согласно карте, на которой были указаны точки с заданиями.

По возвращении «на базу» (Барсуковский СДК), команды сдали свои карты, на которых были отмечены результаты выполнения заданий. Жюри в составе директора СДК Кристины Мытько и специалиста по пропаганде и обучению Смолевичского РОЧС Надежды Молчановой подвели итоги и определили места победителей. Команды-участницы были награждены дипломами и памятными подарками.

Участники игры отметили, что такая форма работы является не только познавательной и спортивной, но еще весьма увлекательной. Огромный интерес вызвал маршрут игры и стремление выполнить задание с наилучшим результатом. А благодаря викторине, составленной сотрудниками РОЧС, была возможность еще раз напомнить участникам, как важно соблюдать правила пожарной безопасности, почему не стоит оставлять детей одних и как сделать свою жизнь здоровой и безопасной. Берегите себя и своих близких!

Кристина МЫТЬКО, директор Барсуковского СДК.

Информацию читайте в № 157-160 от 30.05.2018 г.