РАБОТАТЬ, КАК СОВЕСТЬ ПОДСКАЗЫВАЕТ

Заместитель начальника производственного цеха №2 ООО “Дорэлектромаш” Анатолий Дмитриевич Лобов трудится на предприятии уже десять лет. Помощь в организации работы коллектива, контроль за соблюдением правил трудовой дисциплины, выполнение функций первичного контроля за качеством готовых изделий, вопросы, связанные с поставками сырья, обеспечение функционирования оборудования — все эти, да и многие другие вопросы он, опытный работник, помогает решать ежедневно.





Свои должностные обязанности Анатолий Дмитриевич исполняет на высоком профессиональном уровне, энергично, ответственно, а за высокие показатели в работе имеет поощрения от руководства предприятия.

В сложной деловой обстановке действовать правильно и быстро, умело координировать работу мастеров и цеховых служб ему помогает колоссальный опыт: до прихода на «Дорэлектромаш» он 38 лет отдал работе на крупнейшем предприятии республики —«БелАЗе».

— В нашей семье было шестеро детей, — вспоминает Анатолий Дмитриевич. — Отец сказал, если хотите чего-то в жизни добиться, нужно учиться и учиться хорошо. И мы старались: трое из нас имеют среднее специальное образование, трое — высшее.

После окончания Кохановского техникума механизации сельского хозяйства управления подготовки сельскохозяйственных кадров Министерства сельского хозяйства БССР в 1967году Анатолий Дмитриевич стал работать заведующим мастерскими в одном из сельскохозяйственных предприятий Дубровенкого района Витебской области, затем ушел в армию, после которой трудился в известной экспериментальной базе «Устье» Оршанского района. Но проработал там недолго, вместе с супругой местом жительства выбрали город Жодино, и Анатолий Лобов устроился на «БелАЗ».

С «БелАЗом» мужчину связывает долгий трудовой пусть и длинный послужной список: от слесаря механосборочных работ до заместителя начальника цеха. Его ценили на производстве: Анатолий Дмитриевич всегда стремился к получению дополнительных знаний, требующихся для более эффективного выполнения порученной работы, изучал передовой опыт по профилю своей профессиональной деятельности и применял эти знания на практике.

— На «БелАЗе» в свое время мы выпускали по тридцать машин в сутки, — вспоминает Анатолий Дмитриевич. — Профессия мне нравится: и на «БелАЗе» трудился, как совесть подсказывала, и на «Дорэлектромаше». Жизнь моя сложилась так, что работал и работаю в сфере машиностроения. Но ведь если бы мне это не нравилось, разве я бы в этой профессии до пенсии доработал? Пока здоровье позволяет, буду трудиться. Ведь работаешь, значит живешь. Мне никогда не было тяжело выполнять свои обязанности. И руками, и головой умею трудиться. Считаю, к каждому делу нужно относиться ответственно. А еще дисциплина, самодисциплина должны быть во всем. Если интересна работа, и ты хочешь добиться лучших результатов, то ответственность и упорство придут обязательно.

На «Дорэлектромаше» Анатолий Дмитриевич также пользуется заслуженным уважением среди коллег и руководства. Компетентный, исполнительный, работоспособный, дорожащий качеством своей работы — так характеризуют его на предприятии. Это и неудивительно: Анатолий Дмитриевич не только прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями, но и охотно делится своим опытом с другими.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото А.ВОЛОДЬКО.

Информацию читайте в № 157-160 от 30.05.2018 г.