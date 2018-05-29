

Байкеры - детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске Автор: Эдуард Кидяев.

Шумно и весело было в субботу 19 мая в Глусской санаторной школе-интернате для детей с соматической патологией. С традиционной благотворительной акцией приехали к детям солигорские байкеры. Это уже не первая поездка мотосообщества MotoLifeSoligorsk в интернат, где они всегда желанные гости.

СПРАВКА: В Глусской школе-интернате поправляют здоровье ребята из Могилевской области, страдающие заболеваниями органов пищеварения. Тут они не только проходят лечение. На базе учреждения созданы условия для отдыха и обязательно обучения (для ребят со 2 по 9 класс). Сегодня в интернате пребывают чуть более сотни детей и подростков.













Общение с солигорскими гостями — из позитивных моментов в жизни воспитанников интерната, ведь байкеры всегда приезжают с подарками. Канцелярские товары (альбомы, блокноты, гуашь, раскраски и т.д), игрушки, одежда, сладости – далеко не все, с чем едут к мальчишкам и девчонкам солигорчане. Приезд байкеров – это в прямом смысле слова праздник.

















В этот раз сюрпризом для детей стало шоу мыльных пузырей от Ивана Вавилова. Еще одним приятным моментом стал мини-концерт от солигорчанок, откликнувшихся на благотворительную акцию. Подвижные игры, спортландия, в которой активно и с большим азартом участвовали взрослые и дети, совместное застолье с чаепитием – этим запомнится субботний день в первую очередь ребятам. И самое интересное, чего всегда ждет детвора – катание на «железных конях». Это обязательная часть программы пребывания байкеров в Глуске. Для детей это незабываемые эмоции и масса впечатлений, память о которых останется, в том числе, на совместных фотографиях.













Члены сообщества MotoLifeSoligorsk – люди взрослые, работающие, у многих свои семьи. Но это не мешает им находить время на поездки в далекий Глуск, помогать детскому учреждению. И перед отъездом домой солигорские гости пообещали, что обязательно навестят ребят вновь.

Автор статьи: Светлана Хмилевская. Фото предоставлено сообществом MotoLifeSoligorsk .