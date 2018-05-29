﻿ Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске

30.05.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

20 мая 2018 22:18 2706

Байкеры - детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске

Автор: Эдуард Кидяев.

Шумно и весело было в субботу 19 мая в Глусской санаторной школе-интернате для детей с соматической патологией. С традиционной благотворительной акцией приехали к детям солигорские байкеры. Это уже не первая поездка мотосообщества MotoLifeSoligorsk в интернат, где они всегда желанные гости.

Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске

СПРАВКА: В Глусской школе-интернате поправляют здоровье ребята из Могилевской области, страдающие заболеваниями органов пищеварения. Тут они не только проходят лечение. На базе учреждения созданы условия для отдыха и обязательно обучения (для ребят со 2 по 9 класс). Сегодня в интернате пребывают чуть более сотни детей и подростков.
 

Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске

Общение с солигорскими гостями — из позитивных моментов в жизни воспитанников интерната, ведь байкеры всегда приезжают с подарками. Канцелярские товары (альбомы, блокноты, гуашь, раскраски и т.д), игрушки, одежда, сладости – далеко не все, с чем едут к мальчишкам и девчонкам солигорчане. Приезд байкеров – это в прямом смысле слова праздник.

Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске

В этот раз сюрпризом для детей стало шоу мыльных пузырей от Ивана Вавилова. Еще одним приятным моментом стал мини-концерт от солигорчанок, откликнувшихся на благотворительную акцию. Подвижные игры, спортландия, в которой активно и с большим азартом участвовали взрослые и дети, совместное застолье с чаепитием – этим запомнится субботний день в первую очередь ребятам. И самое интересное, чего всегда ждет детвора – катание на «железных конях». Это обязательная часть программы пребывания байкеров в Глуске. Для детей это незабываемые эмоции и масса впечатлений, память о которых останется, в том числе, на совместных фотографиях.

Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске

Члены сообщества MotoLifeSoligorsk – люди взрослые, работающие, у многих свои семьи. Но это не мешает им находить время на поездки в далекий Глуск, помогать детскому учреждению. И перед отъездом домой солигорские гости пообещали, что обязательно навестят ребят вновь.

Автор статьи: Светлана Хмилевская. Фото предоставлено сообществом MotoLifeSoligorsk.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 мая 2018 22:18 2706 Байкеры - детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скинулись и купили. Как за 50 долларов стать владельцем картины Пикассо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика