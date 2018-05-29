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Байкеры — детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
30.05.2018 — Разное | Soligorsk News
20 мая 2018 22:18 2706
Байкеры - детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в Глуске
Шумно и весело было в субботу 19 мая в Глусской санаторной школе-интернате для детей с соматической патологией. С традиционной благотворительной акцией приехали к детям солигорские байкеры. Это уже не первая поездка мотосообщества MotoLifeSoligorsk в интернат, где они всегда желанные гости.
Общение с солигорскими гостями — из позитивных моментов в жизни воспитанников интерната, ведь байкеры всегда приезжают с подарками. Канцелярские товары (альбомы, блокноты, гуашь, раскраски и т.д), игрушки, одежда, сладости – далеко не все, с чем едут к мальчишкам и девчонкам солигорчане. Приезд байкеров – это в прямом смысле слова праздник.
В этот раз сюрпризом для детей стало шоу мыльных пузырей от Ивана Вавилова. Еще одним приятным моментом стал мини-концерт от солигорчанок, откликнувшихся на благотворительную акцию. Подвижные игры, спортландия, в которой активно и с большим азартом участвовали взрослые и дети, совместное застолье с чаепитием – этим запомнится субботний день в первую очередь ребятам. И самое интересное, чего всегда ждет детвора – катание на «железных конях». Это обязательная часть программы пребывания байкеров в Глуске. Для детей это незабываемые эмоции и масса впечатлений, память о которых останется, в том числе, на совместных фотографиях.
Члены сообщества MotoLifeSoligorsk – люди взрослые, работающие, у многих свои семьи. Но это не мешает им находить время на поездки в далекий Глуск, помогать детскому учреждению. И перед отъездом домой солигорские гости пообещали, что обязательно навестят ребят вновь.
Автор статьи: Светлана Хмилевская. Фото предоставлено сообществом
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 мая 2018 22:18 2706 Байкеры - детям! Сообщество MotoLifeSoligorsk посетило интернат в...
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