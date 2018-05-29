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Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величину

30.05.2018 — Разное | Полесская правда  
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Пинский районный исполнительный комитет предлагает для продажи с установлением начальной цены в 1 базовую величину следующие объекты недвижимости:

Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величину
Здание Лемешевичской средней школы с составными частями и принадлежностями. Лопатинский сельсовет, д. Лемешевичи, ул. Школьная, 17. Отдел образования, спорта и туризма Пинского райисполкома, тел. 8 (0165) 32-36-57, 65-34-43. Площадь здания – 1334,9 кв. м. Год постройки – 1962. Земельный участок – 1,9133 га. Аукцион состоится 29.06.2018 г.

Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величинуЗдание школы в д. Кончицы с составными частями и принадлежностями. Дубойский сельсовет, д. Кончицы, ул. Школьная, 9. Отдел образования, спорта и туризма Пинского райисполкома, тел. 8 (0165) 32-36-57, 65-34-43. Площадь здания – 2804,5 кв. м. Год постройки – 1993. Земельный участок – 1,5688 га. Аукцион состоится 29.06.2018 г.

Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величинуЗдание фельдшерско-акушерского пункта. Парохонский сельсовет, д. Молодельчицы, ул. Центральная, 52а. Парохонский сельский исполнительный комитет, тел. 8 (0165) 37-83-41, 37-83-35. Площадь здания – 148,1 кв. м. Год постройки – 1972. Земельный участок – 0,1532 га.

Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величинуЗдание фельдшерско-акушерского пункта. Поречский сельсовет, д. Ольшанка, ул. Ясная, 33. Поречский сельский исполнительный комитет, тел. 8 (0165) 39-22-18, 39-22-35. Площадь здания – 43 кв. м. Год постройки – 1980. Земельный участок – 0,0627 га.


Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величину
Здание сельского клуба. Валищенский сельсовет, д. Хворосно, ул. С. Хоровца, д. 57. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома, тел. 8 (0165) 65-01-20, 65-02-50. Площадь здания – 426,7 кв. м. Год постройки – 1967. Земельный участок – 0,3438 га.


Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величину
Здание сельского клуба. Бобриковский сельсовет, д. Липники, ул. Дзержинского, д. 31. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома, тел. 8 (0165) 65-01-20, 65-02-50. Площадь здания – 200,9 кв. м. Год постройки – 1959. Земельный участок – 0,3746 га.


Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величину
Здание сельского клуба. Поречский сельсовет, д. Чемерин, ул. Песчаная, д. 6А. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома, тел. 8 (0165) 65-01-20, 65-02-50. Площадь здания – 456,3 кв. м. Год постройки – 1987. Земельный участок – 0,2627 га.


Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величину
Здание сельского клуба. Поречский сельсовет, д. Тобулки, ул. Центральная, д. 69. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома, тел. 8 (0165) 65-01-20, 65-02-50. Площадь здания – 557,8 кв. м. Год постройки – 1969. Земельный участок – 0,3611 га. Аукцион состоится 29.06.2018 г.


Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величину
Здание сельского клуба. Парохонский сельсовет, д. Березцы, ул. Центральная, 34б. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома, тел. 8 (0165) 65-01-20, 65-02-50. Площадь здания – 170,0 кв. м. Год постройки – 1913. Земельный участок – 0,1935 га.


Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величину
Здание бани. Дубойский сельсовет, д. Кончицы, ул. Советская, 5Б. КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ», тел. (8-0165) 30-32-20, 30-38-53. Площадь здания – 112,5 кв. м. Год постройки – 1992. Земельный участок – 0,0375 га.

Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величинуЗдание сельского клуба. Парохонский сельсовет, д. Селище, ул. Центральная, 15А. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома, тел. 8 (0165) 65-01-20, 65-02-50. Площадь здания – 133,0 кв. м. Год постройки – 1937. Земельный участок – 0,1280 га.

Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величинуЗдание аптеки № 133. Лопатинский сельсовет, д. Лемешевичи, ул. Солнечная, 2. Брестское РУП «Фармация», тел. (0162) 41-69-50. Площадь здания – 553,6 кв. м. Год постройки – 1994. Земельный участок – 13/100 доли (0,2455 га) в праве на земельный участок площадью 1,8884 га.

Неиспользуемая недвижимость Пинского района распродаётся за 1 базовую величинуЗдание Дома народного творчества и мастерская. Пинский район, Сошненский сельсовет, д. Дубновичи, ул. Школьная, 5, 5/1. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пин-ского райисполкома, тел. 8 (0165) 65-01-20, 65-02-50. Площадь Дома народного творчества – 455,4 кв. м, площадь мастерской – 55,2 кв. м Год постройки – 1972, 1949. Земельный участок – 2,3713 га.

Подробная информация размещена на сайте Брестского облисполкома, в разделе экономика – неиспользуемое имущество.
За справками обращаться в отдел экономики Пинского райисполкома (каб. 58).
Контактные телефоны: зам. начальника отдела экономики райисполкома Куницкая О.И. 8 (0165) 31-63-08.

 
 
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