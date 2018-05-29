Ежегодное первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве. Во дворе конторы и на делянке двадцать профессионалов со всего района выясняли, кто владеет мотопилой лучше. На месте побывали наши корреспонденты.

ПОСЛЕ жеребьёвки половина лесорубов осталась во дворе лесничества, чтобы пройти испытание монтажом цепи, точным пилением, распиливанием комбинированным резом и обрезкой условных сучьев. Их соперники отправились на делянку. Там будут валить лес. После этого поменяются местами.



У самого молодого участника Юрия Клубаня и мотопила относительно новая — шведская «Джонсеред» 2013 года выпуска.

— Мощная, резвая, надёжная и в руках лежит удобно, — объясняет вальщик, демонстрируя профессиональный инструмент.

— Главное — вовремя обслуживать и относиться бережно.



Кстати, многое на этом соревновании зависит именно от пилы. Будь ты в сто раз опытнее своих соперников, но если заглохнет в неподходящий момент или цепь порвётся, считай, проиграл. Поэтому важно заранее наладить, предусмотреть все нюансы.



АЛЕКСАНДР Наливайко из Язненского лесничества болеет своим делом. Валил лес не только в нашей стране, а ещё на территории России.

Попробовал себя в разных сферах. Был и проходчиком в шахте в Варкуте, и моряком. Учился на штурмана дальнего плавания в Таллинском мореходном училище. Три года отслужил в морфлоте. Бороздил водную гладь на легендарном четырёхмачтовом барке «Седов», занесённом в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое учебное парусное судно в мире. Однако лес оказался ближе. Теперь без него не может прожить и дня.



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, некоторые участники уже прошли монтаж цепи и спокойно наблюдают, как справляются с этой дисциплиной остальные. А вальщик из Перебродского лесничества Василий Фёдоров, например, готовится — скоро его очередь. Наспех натягивает цепь. Участвует впервые, поэтому сильно нервничает. Даже несмотря на то, что в лесной системе десять лет и все эти годы отдал родному лесничеству.



— Для меня сейчас главное поучаствовать, проверить свои силы, — признаётся. — Постараюсь сосредоточиться и не переживать.



ВСКОРЕ монтаж цепи остался позади. Участники преодолели и остальные этапы, которые для них подготовили во дворе конторы. Потом поменялись местами с вальщиками, вернувшимися из чащи.



Через полдня подвели итоги. Первое место занял Александр Тычко из Миорского лесничества. На втором его коллега из Германовичского Николай Кривко. Тройку лидеров замкнул лесник из Миорского лесничества Юрий Клубань. В прошлом году он был вторым после бесспорного лидера последних лет Александра Абрамчика из лесопункта.

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.