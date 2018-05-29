ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве

30.05.2018 — Разное | Міёрскія навіны  
Размер текста:
A
A
A
>

Первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве Ежегодное первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве. Во дворе конторы и на делянке двадцать профессионалов со всего района выясняли, кто владеет мотопилой лучше. На месте побывали наши корреспонденты.

Первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве ПОСЛЕ жеребьёвки половина лесорубов осталась во дворе лесничества, чтобы пройти испытание монтажом цепи, точным пилением, распиливанием комбинированным резом и обрезкой условных сучьев. Их соперники отправились на делянку. Там будут валить лес. После этого поменяются местами.


У самого молодого участника Юрия Клубаня и мотопила относительно новая — шведская «Джонсеред» 2013 года выпуска.
Первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве — Мощная, резвая, надёжная и в руках лежит удобно, — объясняет вальщик, демонстрируя профессиональный инструмент.

— Главное — вовремя обслуживать и относиться бережно.


Кстати, многое на этом соревновании зависит именно от пилы. Будь ты в сто раз опытнее своих соперников, но если заглохнет в неподходящий момент или цепь порвётся, считай, проиграл. Поэтому важно заранее наладить, предусмотреть все нюансы.


Первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве АЛЕКСАНДР Наливайко из Язненского лесничества болеет своим делом. Валил лес не только в нашей стране, а ещё на территории России.
Первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве Попробовал себя в разных сферах. Был и проходчиком в шахте в Варкуте, и моряком. Учился на штурмана дальнего плавания в Таллинском мореходном училище. Три года отслужил в морфлоте. Бороздил водную гладь на легендарном четырёхмачтовом барке «Седов», занесённом в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое учебное парусное судно в мире. Однако лес оказался ближе. Теперь без него не может прожить и дня.


ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, некоторые участники уже прошли монтаж цепи и спокойно наблюдают, как справляются с этой дисциплиной остальные. А вальщик из Перебродского лесничества Василий Фёдоров, например, готовится — скоро его очередь. Наспех натягивает цепь. Участвует впервые, поэтому сильно нервничает. Даже несмотря на то, что в лесной системе десять лет и все эти годы отдал родному лесничеству.


— Для меня сейчас главное поучаствовать, проверить свои силы, — признаётся. — Постараюсь сосредоточиться и не переживать.


Первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве ВСКОРЕ монтаж цепи остался позади. Участники преодолели и остальные этапы, которые для них подготовили во дворе конторы. Потом поменялись местами с вальщиками, вернувшимися из чащи.


Через полдня подвели итоги. Первое место занял Александр Тычко из Миорского лесничества. На втором его коллега из Германовичского Николай Кривко. Тройку лидеров замкнул лесник из Миорского лесничества Юрий Клубань. В прошлом году он был вторым после бесспорного лидера последних лет Александра Абрамчика из лесопункта.

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Ежегодное первенство среди вальщиков леса прошло в Дисненском лесничестве. Во дворе конторы и на делянке двадцать профессионалов со всего района выясняли, кто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каждый вложенный в борьбу с табаком рубль может принести за 15 лет 31 рубль экономического эффекта – ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика