Скинулись и купили. Как за 50 долларов стать владельцем картины Пикассо

Кому это может быть нужно и возможно ли такое в нашей стране? «АиФ» разбирается с помощью эксперта.

Швейцарская торговая интернет-площадка Qoqa выставила на продажу картину Пабло Пикассо «Бюст мушкетера», написанную в 1968 году, по цене свыше 2 миллионов долларов США.

Посетителям сайта предложили необычный способ покупки - в складчину. Стоимость картины разделили на 40 тысяч равных частей - в размере около 50 долларов каждая. Купить себе немного Пикассо мог любой желающий. Таковых нашлось 25 000 человек. Все они теперь - владельцы «Бюста мушкетера».

Данный шаг был продиктован необходимостью демократизировать мир искусства, который часто воспринимается как закрытый и непрозрачный, говорит организатор интернет-аукциона Паскаль МЕЙЕР.

Юридические вопросы

Совместная покупка произведений искусства - явление не уникальное, но редкое. Сложность - в юридическом оформлении процедуры. Теоретически у картины, конечно, могут быть 25 000 собственников, но сумеет ли такое количество инвесторов, эквивалентное числу населения небольшого города, сойтись во мнении относительно судьбы полотна? И как быть, например, если кто-то захочет его продать?

- Организована такая система, в рамках которой каждый инвестор получит свои деньги обратно в случае перепродажи картины. Если же будет получена прибыль, она пойдет на благотворительность, - рассказали в Музее современного искусства Женевы (MAMCO).

Пока же владельцы полотна сошлись на том, что до октября оно будет выставляться в MAMCO. Каждому владельцу, кстати, выдали личную карточку с номером, позволяющую посетить музей бесплатно.

Общее владение

«АиФ» спросил у белорусского эксперта, возможно ли - хотя бы в теории - продавать/покупать предметы искусства в складчину на территории нашей страны? Почему бы и нет, отвечает адвокат Владимир АНГЕЛЬСКИЙ.

- Несомненно, приобрести дорогостоящую картину известного художника в складчину, как говорят в народе, а затем выставить ее в музее для всеобщего обозрения - это идея, достойная уважения. Такое вполне возможно и в нашей стране, поскольку белорусское законодательство не ограничивает количества обладателей имущественных прав на один и тот же объект интеллектуальной собственности, например, картину. Это означает, что как на стороне продавца, так и на стороне покупателя может выступать неограниченное количество физических и юридических лиц.

По словам эксперта, возможна такая ситуация: продавец один, а покупателей несколько, но все они выступают как одна сторона договора, а не как конкуренты, которые борются за то, чтобы стать единственным собственником, предложив наибольшую цену.

- С экономической точки зрения, учитывая, что картина - дорогой предмет, предназначенный для удовлетворения духовных потребностей, вполне целесообразно, если в качестве покупателя выступят несколько лиц. И для этого нет никаких правовых препятствий. У таких сособственников картина как неделимая вещь будет находиться на праве общей собственности (с определением (долевая собственность) или без определения доли (совместная собственность) каждого участника). В частности, участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом.