На Кобыляцкой горе… В Орше в 30-40 годы было расстреляно около 1900 человек

На слуху у всех название урочища Куропаты - места гибели жертв политических репрессий, где обнаружили более 500 захоронений. По оценкам следствия, там похоронены около 30 тысяч человек. В прошлом году стало известно о создании в Куропатах мемориального комплекса.

Однако таких мест, где людей расстреливали по «политической» статье, немало по всей Беларуси. Правда, доказательства этого приходится собирать по крупицам, зачастую преодолевая серьезные преграды. Но потомки не отчаиваются и верят, что смогут узнать правду о том, как погибли их родные, и добиться достойного увековечения их памяти.

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Расстрелянные в Орше





Координатор общественной инициативы «Кобыляки. Расстрелянные в Орше» Игорь СТАНКЕВИЧ Фото: Фото из открытых источников

Координатор общественной инициативы «Кобыляки. Расстрелянные в Орше» Игорь СТАНКЕВИЧ признается: до 2015 года он знал о своих родных только одно - репрессированы. Но кто и где был расстрелян и кто куда выслан, даже не представлял.

- Как во многих советских семьях, в моей тоже старались не вспоминать о репрессированных предках. Мама умерла и уже никогда не узнает тех подробностей о судьбе своего деда, которые выяснил я, - рассказывает активист. - А все началось с того, что я составил генеалогическое древо и стал искать хоть какую-нибудь информацию, документы о родных. Начал с поисковиков в Интернете, которые вывели на базу данных «Мемориала», другие сайты, где я нашел фамилии прадедушки, прабабушки и ее родного брата. Случайно обратил внимание, что фамилия брата прабабушки упоминалась несколько раз в связи с арестами и была ссылка на книгу памяти Свердловской области. Я написал в местный архив, спросил, есть ли у них дела моих родственников. Мне ответили: «Присылайте чек об оплате, и мы вам все вышлем». Когда я получил увесистую бандероль, прыгал от радости до потолка: я приобрел ценную информацию на десятках страниц без особых усилий и подтверждения родства. Из этих документов я узнал в деталях очень многое: в одном из протоколов допроса брат прабабушки перечисляет всех близких родственников. Когда я «пробил» фамилии, оказалось, что практически все эти люди попали в жернова репрессий: кого-то раскулачили, кого-то выслали, кого-то расстреляли…

Что касается архива КГБ, то там принимают запросы только с подтверждающими близкое родство документами. В прошлом году я ездил в архив в Витебске, где материалы дела мне читали вслух - самому нельзя. Зато отдали профсоюзный билет прадеда и анкеты арестованных прадедушки и прабабушки. Получить информацию о других родственниках я, как непрямой наследник, не могу.

Я не раз слышал мнения: мол, зачем ворошить прошлое, узнавать, как были оговорены и погибли те, кого причисляли к врагам народа? Это странная постановка вопроса. Мы должны знать свои корни и свою историю, какой бы трагической и противоречивой она ни была. Иначе складывается впечатление, что наши родные до сих пор остаются врагами народа, память о которых невозможно увековечить. А мы, их потомки, тоже «враги», потому что этим интересуемся…

Место памяти

Когда я поделился архивной информацией с тетей, которая живет в Орше, многие семейные легенды подтвердились. А потом я попал на Левашовскую пустошь под Санкт-Петербургом - это место массовых казней в период сталинских репрессий. Там огромный мемориал, установлены памятники и есть кладбище, куда люди могут прийти и отдать дань уважения убитым. После этого я понял, что и у потомков тех, чьи родные были расстреляны в Орше в 30-40-х, должно быть такое место.

А таких людей немало в разных странах - Беларуси, России, Швеции, Италии. Мы установили связь с родными двадцати репрессированных. Я сейчас веду страницы в социальных сетях «Кобыляки. Расстрелянные в Орше», где выкладываю данные о репрессированных, и постоянно появляются люди, которые находят родных. Недавно написала девушка: она увидела в списках фамилию родного брата прадеда. Потом отозвался парень, который наткнулся на фамилию как у его соседа, уточнил о возможном родстве - так и оказалось. Мы сейчас плотно общаемся с Анатолием Логиновым из России: его дед приехал в Оршу из Костромы, работал на мясокомбинате, был арестован как польский шпион и расстрелян. В Орше был расстрелян и отец Зинаиды Алексеевны Пашкевич. А ее мать - Матрена Маркевич - известна как автор орнамента на государственном флаге БССР, который побывал в космосе! Матрене Маркевич в 2015 году усилиями родственников установили памятный знак в Сенно. Зинаида Алексеевна и ее родные надеются, что память об их отце, как и о других репрессированных, будет увековечена.

Согласно исследованиям историка Дмитрия Дрозда в Орше НКВД расстрелял по крайней мере около 1900 человек, среди которых были более 1100 белорусов, свыше 500 поляков, около 40 евреев, а также представителей других национальностей. И это только те, чьи имена удалось отыскать в открытых базах данных.

Почему отказали?

- Жительница Орши Лариса Орешина, в семье которой тоже были репрессированные, рассказывала, что на Кобыляцкой горе - предполагаемом месте расстрелов - в 1990 году открыли памятный знак жертвам сталинизма по решению Оршанского горисполкома, - продолжает Игорь Станкевич. - Восемью годами ранее именно в этом месте во время строительства ветки железной дороги были найдены останки 50 человек с пулевыми отверстиями в затылках. Официальная комиссия в составе представителей министерств обороны, внутренних дел, прокуратуры, судмедэкспертов установила, что эти люди были убиты в Кобыляках в 1937-1940 годах. Найденные останки перезахоронили, а в ноябре 90-го был установлен памятный знак. Однако позднее мемориал забросили, и более 20 лет за ним ухаживали общественные активисты.

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Сейчас на этом месте - валун, с которого украли памятную шильду. В прошлом году родственники расстрелянных в Орше установили по собственной инициативе в Кобыляках памятные таблички, кресты. Игорь Станкевич сделал в память о своих родных 9 табличек:

- Когда я рассказал мастеру, для чего заказываю таблички, он поделился, что и его родственники были расстреляны. Потом сделал и установил на Кобыляцкой горе памятник пятерым односельчанам, одним из которых был его дед.

Но представители общественной инициативы «Кобыляки. Расстрелянные в Орше» хотят добиться придания месту официального статуса.

- Потомки погибших готовы установить своим предкам памятники, кресты, но нет гарантий, что в лесу на Кобыляцкой горе они не станут добычей вандалов, - говорит Игорь Станкевич. - Сейчас на все обращения представителей инициативы получены отказы из Оршанского районного исполнительного комитета в определении места для памятного знака жертвам сталинских репрессий 1930-х годов в связи с отсутствием подтверждающих документов. В ответах говорится: «В учетных данных «Зонального государственного архива в г. Орша» сведений о местах расстрела жертв политических репрессий на территории Оршанского района не имеется. Из-за отсутствия архивных документов, официально подтверждающих факт расстрела жертв политических репрессий, установить точное место и личности захороненных там людей не представляется возможным. При наличии архивных сведений, официально подтверждающих факты, изложенные в обращении, будет определено место увековечения памяти жертв политических репрессий в г. Орше».

У потомков репрессированных есть справки о том, что их родные были расстреляны в Орше; сохранились копия акта, удостоверяющего, что на Кобыляцкой горе похоронены жертвы репрессий, и газетные вырезки об открытии памятного знака в 1990 году по решению городских властей.

В память о родных потомки будут и дальше добиваться придания месту официального статуса, а также искать родственников убитых и вести поиск сведений о расстрелянных.