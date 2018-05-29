Сеньорские встречи на лидских кортах



Одним из значимых спортивных событий, которыми может похвастаться Лида, стал ежегодный международный сеньорский (или, иначе, ветеранский) турнир по теннису. Проходят такие теннисные баталии на базе спортивного клуба «Лида Драйв Плюс», что в микрорайоне Молодежный. Организатором турнира является руководитель клуба Сергей Сурмин.

Вот и недавно в микрорайоне Молодежный собрались любители большого тенниса.

Главный судья соревнований, судья международной категории Андрей Ахрамейко рассказал журналисту «Лідскай газеты», что он не в первый раз приглашается в Лиду для проведения международных турниров. Ведь подобные сеньорские соревнования здесь уже стали традиционными. Как правило, на базе спортивного клуба «Лида Драйв Плюс» они проходят два раза в год: в мае и в конце августа. В текущем году, исходя из пожеланий участников (ведь многим приходится добираться за тысячи километров), летний турнир также перенесли на май.

– Это турниры довольно высокой, второй, категории. В них принимают участие мужчины и женщины в возрасте 35-плюс и старше, – рассказывает Андрей Ахрамейко. – В нынешних турнирах, помимо белорусов, участвуют представители еще более десятка стран: Армении, Финляндии, Германии, Италии. Казахстана, Литвы, Польши, России, Сербии и других. Всего порядка ста любителей тенниса, которые выступают в одиночном разряде. А вообще, количество участников больше, если учесть, что в программе предусмотрены и парные игры.

Андрей Ахрамейко также отметил, что любители тенниса с удовольствием приезжают в Лиду, поскольку даже в Минске нет такой теннисной базы, как здесь, где рядом с кортами находится гостиница, кафе. Вдобавок к этому сами корты расположены в зеленой зоне.















Участники турнира.



– Руководитель спортивного клуба «Лида Драйв Плюс» Сергей Сурмин постоянно совершенствует базу в Молодежном. Например, с того времени, как я впервые посетил Лиду в качестве главного судьи турнира, к четырем кортам с грунтовым покрытием добавились еще два, построена гостиница – говорит Андрей Ахрамейко. – Все делается с учетом потребностей любителей тенниса и участников соревнований. Ведь, помимо двух международных сеньорских турниров, на базе «Лида Драйв Плюс» на протяжении года проходят и три юниорских турнира.

Была бы идея…

Во время торжественного открытия турнира собравшиеся тепло приветствовали Владимира Войтовича. Предоставляя Войтовичу слово, руководитель «Лида Драйв Плюс» Сергей Сурмин назвал его легендой белорусского тенниса, прородителем сеньорских турниров в Лиде.







Сергей Сурмин.



Как связан минчанин Владимир Войтович с развитием большого тенниса в нашем городе, журналист поинтересовался позже у самого Владимира Александровича, председателя сеньорского комитета белорусской теннисной федерации.

В 2008 году, возвращаясь с соревнований из Милана в Минск на машине, Владимир Войтович решил пересечь границу не через пограничный пропускной пункт в Бресте, а взять курс на гродненское направление. А все потому, что дорога проляжет через Лиду. Очень уж Владимиру Александровичу хотелось самому посмотреть и своей жене, профессиональному тренеру по теннису, показать корты, которые построил Сергей Сурмин. Ожидания Владимира Войтовича оправдались: в небольшом городе действительно идет создание неплохой теннисной базы. Тогда-то он и предложил организовывать на базе «Лида Драйв Плюс» международные сеньорские турниры, обещая свою поддержку. Идею Войтовича Сергей Сурмин подхватил и с успехом начал реализовывать.





Владимир Войтович.

Владимир Войтович не только председатель сеньорского комитета БТФ, но и обязательный участник сеньорских турниров. Владимир Александрович рассказал журналисту, что он по профессии врач. В теннис пришел как любитель в возрасте немногим больше тридцать лет и не расстается с ним до сих пор.

– Вы обязательно подчеркните в своей статье очень важный момент: теннис это не только увлекательный вид спорта, занятие теннисом продлевают жизнь и восстанавливают здоровье, – сказал в конце беседы Владимир Войтович.

А в том, что это так, журналист убедился на конкретных примерах.

Отбивают ракеткой… возраст

Среди участников турнира есть люди разных возрастов (начиная от 35 плюс). Но особое внимание нельзя не обратить на тех, кто перешагнул 70-летний рубеж. Восхищение вызывает то, как эти теннисисты легко двигаются на корте, берут, казалось бы, в безвыходной ситуации мяч, делают сильнейшие подачи.

Как рассказал журналисту 80-летний Евгений Шарешик, в молодости он бегал марафон за сборную Беларуси. А в 40 лет взял в руки теннисную ракетку. Показывал прекрасные результаты до 75 лет. Потом перенес операции, но заниматься теннисом не бросил. Восстановился и опять вышел на корт.







Евгений Шарешик и Войтех Рытых.



– У знакомого поэта был повод написать обо мне: «Заменил сустав и глаз и обыгрывает нас», – смеется Евгений Шарешик.

71-летняя минчанка Эльвира Шмырева своего возраста не скрывает. (Впрочем, всем бы так порхать по корту, как эта по возрасту пожилая женщина.) Эльвира всю жизнь дружила с физкультурой и спортом, ходила в лыжные и велосипедные походы. Не зря даже в стенгазетах проектного института, в котором работала, ее всегда изображали со спортивным снаряжением.

Большим теннисом Эльвира увлеклась, когда ей было под 50. Однажды увидела, как старик, который при ходьбе тяжело переставляет ноги, на кортах преображается и обыгрывает молодых. Решила тогда освоить такой вид спорта, которым можно будет заниматься до глубокой старости. Тренер, к которому обратилась, сказал, что, прежде чем выйти на корт, надо два года тренироваться с мячом у стенки. Это Эльвиру не устраивало. Но однажды она увидела объявление о том, что проводится теннисный турнир. Стала его участником. Азы тенниса осваивала в ходе игры…. Теперь Эльвира Шмырева – чемпионка Латвии, России, Испании, Украины, Беларуси.











Эльвира Шмырева.

– Как поддерживаете прекрасную физическую форму? – поинтересовался журналист у собеседницы.

– Я, можно так сказать, человек бегущий, во всяком случае медленно не хожу, – улыбается женщина. – Километр от дачи до электрички преодолеваю за 6 минут. Соседи недоумевают: как успела? Ведь когда они шли на станцию, я еще копалась в грядках.

Войтеху Рытыху из Польши 76 лет. Приехал в Лиду в первый раз. Говорит, что наконец-то нашел место, где можно показать результат своих тренировок. На следующий год тоже собирается в Лиду на международный сеньорский турнир по теннису. Надеется, что здоровье не подведет.

78-летний москвич Алексей Хитрово в Лиду приезжает уже в третий раз. «Квартируется» в собственном жилье – палатке, которую привозит с собой. «Люблю жить в одиночку, чтобы никто не мешал. Ведь участие в турнире – это одна из форм моего отдыха» – объясняет он.







Алексей Хитрово.



Теннисом Алексей Хитрово занимается 40 лет. Начинал как самоучка и до всего доходил сам. Несмотря на возраст, он по-прежнему в хорошей физической форме. На кортах всегда в лидерах. Вышесказанное объясняет тем, что, во-первых, не вредит себе вредными привычками. Во-вторых, способствует хорошая генетика. И, в-третьих, каждый день час - полтора отдает зарядке, три раза в неделю тренируется на корте. Кстати, несмотря на возраст, Алексей работает старшим научным сотрудником в институте проблем управления.

А в целом о каждом участнике сеньорского турнира, как преклонного возраста, так и молодых, можно говорить много. Все они разные, но объединяет их одно: большой теннис – это часть их жизни.



































































