Новые подробности теракта в Льеже: накануне происшествия стрелявшего выпустили из тюрьмы на 36 часов

Бенджамин Эрманн, совершивший 29 мая вооружённое нападение на полицейских в бельгийском Льеже, отбывал наказание в тюрьме и незадолго до случившегося был отпущен в 36-часовой «отпуск».

Министр юстиции Бельгии Коэн Генс заявила, что ранее Эрманн уже получал 11 однодневных и 13 двухдневных «увольнений», которые прошли спокойно, поэтому ожидать подобного инцидента на этот раз никто не мог.

А министр иностранных дел Бельгии Жан Жамбон заявил, что решение временно выпустить Эрманна из тюрьмы принималось «не легкомысленно», и было взвешенным.



