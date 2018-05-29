​Систему видеораспознавания лиц учеников тестируют в одной из минских школ

В одной из минских школ видеокамеры будут распознавать учеников, сообщают белорусские СМИ.

В одном из столичных учебных заведений уже начали тестировать систему безопасности на основе искусственного интеллекта. Установленные в здании школы и на её территории камеры распознают посетителей. Система ещё и пересчитывает учеников. Результат сразу же сообщает родителям по мессенджеру, когда ребёнок пришёл на занятия или ушёл домой.

Учеников и персонал предстоит внести в базу. Искусственный интеллект запоминает информацию об одежде, причёске и возрасте.

В результате персоналу не нужно проверять посещаемость по спискам. Информация о незарегистрированных людях на территории сразу же поступает в службу охраны.

Эта платформа – разработка компания «Синезис». Остаётся только дождаться, чтобы Министерство образования поддержало этот проект.