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Систему видеораспознавания лиц учеников тестируют в одной из минских школ
В одной из минских школ видеокамеры будут распознавать учеников, сообщают белорусские СМИ.
В одном из столичных учебных заведений уже начали тестировать систему безопасности на основе искусственного интеллекта. Установленные в здании школы и на её территории камеры распознают посетителей. Система ещё и пересчитывает учеников. Результат сразу же сообщает родителям по мессенджеру, когда ребёнок пришёл на занятия или ушёл домой.
Учеников и персонал предстоит внести в базу. Искусственный интеллект запоминает информацию об одежде, причёске и возрасте.
В результате персоналу не нужно проверять посещаемость по спискам. Информация о незарегистрированных людях на территории сразу же поступает в службу охраны.
Эта платформа – разработка компания «Синезис». Остаётся только дождаться, чтобы Министерство образования поддержало этот проект.
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В одном из столичных учебных заведений уже начали тестировать систему безопасности на основе искусственного интеллекта.
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