|
Новый "Кортеж" Путина выезжает из Кремля
На
Причем впервые президентский кортеж, состоящий из автомобилей новой люксовой марки
Напомним, что премьера седана и минивэна Aurus состоится в конце августа на Московском автосалоне (кроссовер подоспеет ближе к концу года). Все машины на первых порах будут «гибридами» — с 598-сильным V8 объемом 4,4 л, 9-ступенчатым «автоматом» фирмы KATE и электромотором, встроенным между трансмиссией и ДВС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленькая российская блогерша сняла кортеж Путина, выезжающий из Кремля. Лимузин президента сопровождали три минивэна Aurus.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)