На YouTube-канале совсем юной российской блогерши под ником ЭмКи-Эм появилось короткое видео, на котором запечатлен момент выезда из Боровицких ворот Кремля нового кортежа президента РФ Владимира Путина.





Причем впервые президентский кортеж, состоящий из автомобилей новой люксовой марки Aurus , попался на видео в полном, так сказать, составе! Кроме лимузина президента это сопровождающие его два седана Senat и три минивэна Arsenal. К слову, «гражданский» вариант однообъеника Aurus на днях удалось сфотографировать в московских пробках — снимок автомобиля был размещен на сайте сервиса «Номерограм» .











Напомним, что премьера седана и минивэна Aurus состоится в конце августа на Московском автосалоне (кроссовер подоспеет ближе к концу года). Все машины на первых порах будут «гибридами» — с 598-сильным V8 объемом 4,4 л, 9-ступенчатым «автоматом» фирмы KATE и электромотором, встроенным между трансмиссией и ДВС.