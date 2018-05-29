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Новый "Кортеж" Путина выезжает из Кремля

30.05.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
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На YouTube-канале совсем юной российской блогерши под ником ЭмКи-Эм появилось короткое видео, на котором запечатлен момент выезда из Боровицких ворот Кремля нового кортежа президента РФ Владимира Путина.


Причем впервые президентский кортеж, состоящий из автомобилей новой люксовой марки Aurus, попался на видео в полном, так сказать, составе! Кроме лимузина президента это сопровождающие его два седана Senat и три минивэна Arsenal. К слову, «гражданский» вариант однообъеника Aurus на днях удалось сфотографировать в московских пробках — снимок автомобиля был размещен на сайте сервиса «Номерограм».





Напомним, что премьера седана и минивэна Aurus состоится в конце августа на Московском автосалоне (кроссовер подоспеет ближе к концу года). Все машины на первых порах будут «гибридами» — с 598-сильным V8 объемом 4,4 л, 9-ступенчатым «автоматом» фирмы KATE и электромотором, встроенным между трансмиссией и ДВС.

 
 
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Маленькая российская блогерша сняла кортеж Путина, выезжающий из Кремля. Лимузин президента сопровождали три минивэна Aurus.
 
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