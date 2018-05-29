В Беларуси в мае наблюдается дефляция – первый вице-премьер

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский заявляет, что в стране в мае зафиксирована дефляция.

"Кстати, в мае у нас в стране наблюдается дефляция", - сказал В.Матюшевский, выступая в белорусском парламенте в среду.

По его словам, ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность.

"За январь-апрель цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период, однако вписывается в прогнозные значения 2018 года", - отметил В.Матюшевский.

Как сообщалось, по итогам I квартала в Беларуси отмечался всплеск инфляции. Годовая инфляция по итогам марта увеличилась до 5,4% по сравнению с мартом предыдущего года (4,9% месяцем ранее). Ускорение роста наблюдалось по всем составным показателям индекса потребительских цен, где наибольший вклад продолжила вносить динамика административно регулируемых цен и тарифов на фоне повышения стоимости услуг ЖКХ и цен на топливо. Ускорение инфляции также связано с восстановлением внутреннего потребительского спроса на фоне роста доходов населения и высокими инфляционными ожиданиями субъектов экономики.

Основной целью монетарной политики НББ в 2018 году является ограничение инфляции в пределах 6%. В 2017 году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.